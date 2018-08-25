幫寄居蟹換屋 海邊隱士蟹謝你

2018年08月25日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

墾丁國家公園管理處繼月前以寄居蟹為題舉辦「千殼傳愛-把貝殼還給大海」活動後，又將於8月26日、9月15日分別在後灣社區、港口社區舉辦「海邊隱士蟹謝你」活動，讓大家更認識喜愛玩躲貓貓、有著移動城堡主人封號的寄居蟹。

「你可以再靠近一點，看看是誰在與你躲貓貓？」墾管處指出，寄居蟹因為寄居貝殼的關係，會將好不容易找到的家，拿來保護牠們柔軟的腹部，平時也是背著堅硬的外殼在沙灘上及海岸林間覓食，但牠會躲得很有技巧，彷彿隱居般，是個相當可愛的生物生態。

但墾管處又說，曾幾何時，沙灘上、海岸林間的寄居蟹背著的不再是堅硬漂亮的貝殼，取而代之的是五花八門的寶特瓶蓋、奶粉勺、玻璃瓶、水龍頭，甚至是沖天炮的殘骸等人類製造出來的廢棄物，如此一來，不僅貝殼越來越少、垃圾越來越多，也嚴重影響寄居蟹繁衍下一代子孫。

因此，墾管處為讓大眾了解寄居蟹的「可愛與哀愁」，接連舉辦活動，盼愛護自然的朋友們，能再看到可愛的寄居蟹漫步在林間、沙上，時而躲藏、時而快步疾走的可愛模樣。

墾管處強調，此次活動除專題課程、透過遊戲互動方式引領大小朋友一同認識寄居蟹外，還將實際到海岸林內認識「移動的城堡」，並一起動手幫忙設置「換屋中心」，提供寄居蟹換殼基地及棲身之所。

(中國時報)