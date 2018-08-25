礁溪溫泉盃 11月10日盛大開跑

2018年08月25日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

邁入第6年的「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」將在11月10日開跑，即日起開始報名，今年分成「馬拉松組」、「超半程馬拉松組」、「健康組」等3個組別，每組參與名額有限，主辦單位呼籲，喜愛馬拉松的跑友要把握機會，錯過可惜。

宜蘭縣礁溪鄉擁有好山好水的環境，讓許多人稱羨，2013年首度舉辦馬拉松嘉年華，即吸引大批跑友報名參加，更獲得極佳的口碑，尤其路線沿途景緻優美，直攻海拔768公尺的櫻花陵園，沿途多蜿蜒山徑，不僅具有相當的挑戰性，登頂後更可鳥瞰礁溪全景及龜山島，被跑友認證是視野絕佳的優質賽事。

鄉長林錫忠表示，馬拉松嘉年華經過6年舉辦，獲得跑友一致肯定，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，透過馬拉松比賽，讓選手飽覽礁溪最優美景緻，賽後還可體驗水質絕佳的溫泉，絕對是全國獨一無二的貼心安排。

他說，每位參賽跑友都是礁溪的客人，今年活動特別添增地方特色，引導跑友深入大忠、林美、匏崙、白鵝、吳沙及三民等社區，一邊欣賞礁溪的田野風光，一邊享用結合地方特產的補給料理及飲品，另安排音樂演出與啦啦隊，一同為選手加油打氣，讓選手感受最熱情的小城氛圍。

「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松」即日起開放報名，比賽分成「42公里馬拉松組」、「25公里超半程馬拉松組」以及「7公里健康組」等3個組別，「馬拉松組」及「超半程馬拉松組」預計各受理1000人報名，健康組則是500人，詳情及住宿、產業優惠資訊可至「礁溪觀光旅遊網」、「伊貝特報名網站」、「跑者廣場」或「運動筆記」等網站查詢。

(中國時報)