當家二壘手 蕭帛庭最佳工具人

2018年08月25日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄是台灣棒球的重鎮，也是國內頂尖球員的一大搖籃，此屆亞運陣容中，就有4位高雄子弟兵，最具指標的，莫過於中華隊當家二壘手的蕭帛庭；29歲的蕭帛庭兼具速度、守備穩定及火力凶猛的特性，是個全方位的球員，他也屢屢都是國家隊的常客。

蕭帛庭出生棒球世家的「蕭家班」，祖父蕭明護在日治時期，也是一名優秀球員，伯伯蕭良吉曾在中華職棒味全龍隊、第一金剛隊與台灣大聯盟雷公隊擔任教練，而堂哥蕭一傑，更是現今職棒富邦悍將隊的牛棚主力。

從小耳濡目染的蕭帛庭，國小時期就是名棒球好手，直到高中畢業，婉拒美國大聯盟底特律老虎球團的邀約，進入台電棒球隊，成為當家開路先鋒；而影響他球員生涯最深的，就是曾打過台電棒球隊的父親蕭良在。

「爸爸現在投入基層擔任教練，他是我棒球路上的一盞明燈！」蕭帛庭說，爸爸時常給他一些觀念，讓心理素質更堅強，每當訓練或迷惘時，總是會向爸爸請益，之後就像吃了定心丸，繼續衝刺。

「這是生涯中第2次亞運，不會多想，只要盡好自己本分。」蕭帛庭表示，棒球是團體運動，今日下場後，全隊的目標都是一樣，就是幫助球隊贏得比賽，他會珍惜每一場比賽、與投手對決的每一球，以及球場上每一次的Play，在球場的每一刻，都是開心的。

(中國時報)