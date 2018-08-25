公托待遇差 保母離職近3成

2018年08月25日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市社會局3年前首創微型公托「社區公共家園」，編制3名保母、1名主任收托12名2歲以下嬰幼兒，市議員簡舒培接獲家長陳情，社區公共家園流動率高，累積離職人數達45人，其中15人僅做3個月，質疑照護人力頻繁更換，恐影響嬰幼兒發展，簡舒培要求社會局檢討離職原因，研擬改善措施降低流動率。社會局則回應，已調整保母、嬰幼兒配比。

社會局從2015年10月起於萬華雙園、南港舊庄、文山興華等3處試辦「社區公共保母」，各設置1名主任、2名保母、1名廚工，收托10名嬰幼，因考量財務平衡，取消廚工、增加1名保母，收托數增加到12名嬰幼兒，更名為「社區公共家園」，至今已增加到36處。

簡舒培24日於民政部門質詢指出，現有36處社區公共家園，員工總額達144人，她調閱資料發現，累積離職人數達45人，占員工數3成，其中有15人做3個月就離職，保母流動率高，市府卻沒重視問題，只顧不斷增設社區公共家園，問題擺爛至今。

她進一步表示，最早試辦的萬華雙園累積離職9人、南港舊庄4人、文山興華10人，主要離職原因為薪資過低、工作環境不佳、負擔太大，要求社會局盡快調查離職主因，研擬改善方向，強化產學合作增進產業認識，減少流動率。

對此，社會局坦言，此問題牽涉層面廣，初步已把保母、嬰幼兒配比調整為4比12，讓人員運作更好輪轉，同時調升薪資待遇，其餘問題會專案檢討，減少社區公共家園保母流動。

(中國時報)