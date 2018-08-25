豪雨釀災 嘉南豬雞死傷慘重

中山高民雄交流道旁養豬場，粗估淹死400多頭豬。（張亦惠攝）

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中國時報
／綜合報導

水淹南台灣，豬雞都遭殃！嘉縣至少有20場畜牧場淹大水，導致飼養的豬和雞隻溺斃，初步調查豬隻死亡4000隻、雞隻40萬隻。鹽水一處蛋雞養雞場一夕間遭洪水淹沒，業者飼養的3萬2000隻蛋雞，無一倖免全慘變「泡水雞」，由於雨勢持續，預估受災數字恐再攀升。

連續2天強降雨，造成台南、嘉義淹水災情慘重，養殖場也難逃一劫，中山高民雄交流道旁養豬場因暴雨不斷，雨水宣洩不及，大水倒灌入畜牧場，養豬戶欲哭無淚，忙著清理豪雨帶來的一片混亂，縣長張花冠24日下午前往探視，也緊急聯絡國軍進入養殖場協助處理。

此外，民眾行經台19線目擊豬隻在淹水的省道游泳，農業處表示，有多處養豬場通報協助，但因道路中斷無法進入查探災情。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，因動物屍體腐爛問題，必須儘速用化製車載到化製廠燒掉，以免後續造成環境汙染，衍生更多疾病，後續防治所也會協助消毒。

林珮如憂心指出，水都還沒退，甚至持續降雨，受限於道路中斷，無法第一時間進入養豬場內清運屍體，是目前最大的問題。

鹽水歡雅里一處蛋雞養雞場一夕間遭淹沒，由於積水深度及腰，業者飼養的3萬2000隻蛋雞，無一倖免全慘變「泡水雞」，業者欲哭無淚。雞場主人趙耀進說，經營20多年，經歷過88風災和八掌溪潰堤淹水，過去幾次受災都挺了過來，但這次豪雨，災情更甚過去，一早到雞場看到泡湯雞屍，心都在淌血，損失超過300萬元。

他表示，鄰近養雞場也因淹水重創，每一處少說都暴斃近1萬5000隻雞以上，受災畜牧場雖可申請天災補助，但現在一隻小蛋雞成本就要40多元，補助無濟於事，政府應該想辦法有效治水。

南市農業局畜產科統計截至下午5點，全市共21處畜牧場災損，損失金額共588萬2377元，因淹水所致畜禽死亡數量，雞隻11萬6420隻、鴨1萬1000隻、鵝6739隻、火雞500隻、豬163隻。

(中國時報)

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