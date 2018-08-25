遞補提名 鍾小平立軍令狀

2018年08月25日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市中正、萬華區議員參選人林冠勳涉嫌酒駕，還疑似找助理頂包替罪，市黨部撤回他的政黨提名，24日決定由現任議員鍾小平遞補。

林稱願以鞭刑換參選

林冠勳酒駕被逮後，市黨部決定處以停權6個月、撤回提名，希望林冠勳自行宣布退選，但林始終未對是否退選鬆口。

市黨部主委黃呂錦茹透露，林冠勳為酒駕事件感到非常懊惱，還提出「願意接受鞭刑繼續參選」要求，但酒駕違反台灣社會大眾期待，再林冠勳參選已是不可能的事。

至於遞補人選，該區現任議員鍾小平年初參與黨內市長初選時曾承諾，選市長就不選議員，因此原本理應由有參與初選的陳孝威扛下重任，但黃呂錦茹表示，陳孝威向市黨部表達願意禮讓鍾小平的想法，因為「年底選舉一定要勝利」，最後市黨部也決定提名鍾小平參選，力拚33席全上保住議長。

大局考量陳孝威禮讓

陳孝威進一步指出，他的確是為大局考量，這不是個人選舉，而是國民黨的選舉，因此決定禮讓鍾小平競選連任，但他盼4年後能有機會披上國民黨戰袍。

鍾小平則說，雖然當初承諾不競選連任，但事發突然，考量黨有難，況且此次一定要讓市長參選人丁守中當選，還要保住議長，所以扛起重任。

此次中正、萬華選區，民進黨提名4席，包括現任議員顏聖冠、周威佑、劉耀仁及新人吳沛憶；國民黨4名參選人全都是周取連任，包括郭昭巖、吳志剛、應曉薇、鍾小平。鍾小平昨更發下豪語，此次臨危受命參選，要向黃呂錦茹、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌立下「軍令狀」有信心勝選。

保住議長為首要之務

至於原先傳出鍾小平不選議員，打算轉戰2020立委選舉，鍾小平昨未把話說死，僅表示丁守中勝選、保住議長為首要之務，暫不想個人立委選舉。

黃呂錦茹則說，黨內曾有李彥秀議員任內轉戰立委，民進黨也有立委吳思瑤例子，她希望鍾小平若選上，能把議員任期做完，但限制還是不要太嚴格，讓優秀的人有機會更上一層樓，為更多人服務。

(中國時報)