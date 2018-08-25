汐止文化中心 沒執照竟辦展

2018年08月25日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

汐止文化中心因違反土地使用分區規定，8年來沒有使用執照無法使用，文化局為避免淪為蚊子館，今年6月起舉辦「百年風華水返腳照片展」活動持續到9月底，卻遭地方人士質疑「官官相護」、「帶頭違法」；新北市工務局強調，臨時性活動可以報備，但未接獲申請。

地方人士批 官官相護

汐止區公所2010年升格前，將大同路上圖書館、演藝廳中間空地改建成汐止區文化中心，但整建時新增一樓陳列館位於公園用地，因超過建築法建蔽率及容積率規定，違反都計法「公園用地不得做為多目標使用」規定。

地方人士指出，公園用地需透過城鄉發展局都市計畫變更，再送工務局審核才能取得使用執照，汐止文化中心無法取得使照而淪為「蚊子館」

城鄉局解釋，汐止區文化中心位於汐止都市計畫部份公園用地（公五）及機關用地（機五）內，當年取得使用執照開放使用後，因汐止都市計畫第二次通盤檢討時，要求公園用地不得多目標使用，才會造成違法問題。

工務局澄清 事後補辦

不過，汐止文化中心6月底舉辦了「百年風華 水返腳照片展」，活動持續到9月底，引發地方人士質疑非法使用，根據《建築法》規定，沒有取得使用執照使用可罰款、斷水斷電，甚至強拆，市府應拿出具體作為，「只許州官放火、不許百姓點燈。」

工務局施工科長潘亮宇解釋，公有建築物在使用執照尚未核發下來前，可與工務局「報備」舉辦臨時活動，文化局並未申請屬於「違規」，但可事後補辦。

新北市圖書館解釋，舉辦展覽僅是「測試無障礙使用設施」、「維持原機電空調設備運轉」和「美化空間」，目前已經辦理都市計畫變更，12月底可望取得使照。

(中國時報)