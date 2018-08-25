綠批說謊 陳賭上政治生命自清

2018年08月25日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

民進黨籍桃園市議員及參選人24日共同舉辦記者會，指稱立委陳學聖明知今年才三讀修正《公職人員利益衝突迴避法》，只要受民代指揮就是助理，祕書何春惠打著他助理名義牽扯國賠案，根本「刻意說謊、混淆視聽」。陳學聖反駁，若他有收回扣，願賭上政治生命。

議員指其切割 混淆視聽

為釐清民代助理身分，立院修法除公費助理外，即使不領公家薪水的志工，甚至打著民代名號在外喬事的「便當助理」，皆適用《公職人員利益衝突迴避法》，市議員楊家俍說，何春惠幫陳學聖跑紅白帖接受指揮，就是陳學聖助理。

市議員彭俊豪出示何春惠24日穿著陳學聖祕書背心跑告別式照片：「怎可在向陳情人收錢時，就切割成志工的私下行為。」市議員劉仁照則說，被爆料的案子雖發生在2013年，但何女持續幫陳做事。

陳批抹黑 若收錢辭立委

陳學聖表示，當初對何春惠協助國賠完全不知情，他也已賭上政治生命，如果有收取回扣，會立刻辭去立委一職，也會退出政壇，但截至目前為止，不論是綠黨也好、民進黨也好，迄今沒有人敢對自己的指控負責，令人遺憾，民進黨追隨綠黨腳步，若涉及刑事將訴諸司法。

另外，前國民黨立委楊麗環在臉書上宣布，將在28日登記參選桃園市長，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛溫情喊話，登記前夕期望她收回參選決定。

(中國時報)