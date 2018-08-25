別再淹了 員林急徵治水市長

員林遇雨必淹，如何防止水患成了選戰焦點，民進黨籍市長參選人陳秋蓉（左圖中），24日發表全方位防洪治水計畫。國民黨籍市長參選人游振雄（右圖），強調治水需有長遠計畫，強打雨水下水道政見。（謝瓊雲、翻攝）

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中國時報
／彰化報導

誰解決淹水問題就投誰！被視為南彰化票倉的員林市，近年飽受淹水之苦，藍綠市長參選人紛紛提出治水政見爭取認同。綠營陳秋蓉24日提出，增加滯洪池等防洪治水計畫；藍營游振雄則強調，新闢道路規畫雨水下水道才是長遠之計。

綠營陳秋蓉 強推滯洪池

員林184公頃市地重畫後，許多低窪農地紛紛被地主以不透水鋪面填平成建地，汛期瞬間強降雨後就淹水，圓林園滯洪池年初雖啟用，仍不敵暴雨，員林市西區、山腳路逢雨必淹，市民跳腳，氣得上網急徵「治水市長」。

陳秋蓉表示，當務之急是在市政管理上啟動預防性巡視、建立防災通報網，預先在易淹水區部署抽水機；再盤點既有公園綠地、操場或建築基地等開放空間，舖設透水鋪面、導入滯洪能力，將員林發展成海綿城市。

陳秋蓉說，改善淹水重災區，應優先改建靜修路、北河街南北側溝，增設龍燈公園滯洪池，容納宣洩不及的水量；全面檢討山腳路防洪排水設施，包含水土保持、排水涵管的暢通等。

藍營游振雄 規畫下水道

游振雄則指出，身為彰化農田水利會資深會務委員，熟知員林灌排水溝渠狀況；解決水患需有集水抽排概念，滯洪池非萬靈丹，了解員林水文流向高層落差，有效疏導才是根本之道。

游振雄說，下大雨時可增設臨時抽水站，將雨水抽入萬年圳、八堡圳、石苟排等應急。也將建議爭取台76線銜接員林大道、137線山腳路改線新闢道路等工程，規畫雨水下水道，共構或沿路線建構大型排水，將雨水導入排往大排，徹底解決。

(中國時報)

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