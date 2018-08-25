淘汰老舊柴油車 司機怒吼

2018年08月25日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

空汙法三讀通過，一期、二期柴油車淘汰倒數讀秒，三期車必須加裝濾煙器，立委劉建國接受許多大車司機陳情，24日舉行記者會要求暫緩實施加嚴，一名司機說到激動處直言「不要再投民進黨了，他們嫌票太多」。

貸款15年 只為買二手

混凝土壓送車業者李紹福表示，秤仔車、泵浦車打造無數台灣橋粱等公共工程，新車動輒700、800萬元買不起，大家都買中古二手車，雲林縣9成以上都是一期、二期車，貸款15年買一輛二手車270萬元，突然要淘汰，是要他們怎麼辦？

吊車司機李文權憤怒說，一輛中古吊車要500、600萬元，10年才能賺1000萬元，一輛吊車要養四代人，空汙法加嚴規定三讀通過後，想到就痛苦。

李文權肯定劉建國敢仗義直言，也抨擊「這個政府只看選票做事」，講到激動處痛批「不要再投民進黨，他們嫌票太多！」

法律重要 生計更重要

劉建國表示，行文環保署呼籲聆聽柴油車主聲音，卻得到含糊回應說已充分說明，23日副總統陳建仁下鄉到雲林，他沒出席，他也想問中央官員到雲林是想聽到甚麼聲音？大車是許多業者的第二生命，沒有適當配套措施只會造成社會恐慌。

縣議會副議長蘇俊豪表示，空汙法很重要，但人民生計更重要，對雲林縣民而言，新法若要上路，應補助購車到底，否則讓老車自然淘汰，如果要採補貼貸款利息購車，等景氣變好再執行。

斗六市長參選人林慧如表示，政府應該是解決問題，不是製造問題，雲林縣工程界的怪手多是中古的，巴士也是都市汰換的車，社會現象就是如此，新法若硬上路是要把雲林人逼到甚麼地方去？

(中國時報)