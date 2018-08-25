防強降雨 學者籲造海綿城市

高市近年頻頻興建滯洪池，圖為高雄最大的岡山典寶A、B滯洪池，總滯洪量105萬噸，這次豪雨幾乎全滿。（高市水利局提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄淹水災情慘重，外界批評市府頻建滯洪池效果不彰，高市代理市長許立明澄清，13座滯洪池總量近300萬噸的水若四處流散，災情絕對更慘；但學者說，滯洪池蓋再多也沒用，應廣設低窪廣場、公園、綠地，像海綿一樣處處吸水。

許立明24日在防災應變中心表示，縣市合併後高市共新增12座滯洪池，目前全市共13座，另2座年底完工，總滯洪量296萬噸，這次豪雨確實發揮功能，才沒發生如2010年凡那比颱風期間岡山區白米里、劉厝里水淹民宅1公尺高的慘況。

現有排水設計 擋不了暴雨

「如果任由這將近300萬噸的水流到市區，已是滿水位的排水系統無法負荷，淹水災情更不堪設想！」不過他強調，面對極端氣候，市府仍必須利用一次次的教訓，檢討排水系統、滯洪池設計上應該如何進一步改善。

高市水利局長韓榮華補充，目前全台排水設計都以時雨量60至70毫米為標準，像這次美濃、前鎮、大寮、林園等區時雨量百餘毫米，「下在台北也會淹」，若要擴大水利設施設計標準，必須靠中央投入預算整體規畫，非單一縣市能獨力完成。

「傳統水利工法無法應對極端氣候，錢要花在刀口上！」中山大學水資源研究中心主任楊磊表示，面對瞬間暴雨，解決之道就是讓城市變成海綿，高雄應該要設法讓公園、綠地、操場或低窪廣場成為臨時滯洪池。

楊磊說，全台排水設計標準確實無法因應極端氣候「短延時、強降雨」衝擊，於是導洪、滯洪就更顯重要，但高雄幅員遼闊，不應該花錢蓋大滯洪池到底要蓋多少座、蓋在哪裡才可讓民眾免於淹水之苦？這種觀念是舊思維，即使砸錢蓋100座大型滯洪池也不夠用。

與水共存共生 歐美都在做

他指出，許多歐美城市都在進行「海綿城市」改造，說穿了就是城市居民要學會和更多的水共存共生，而政府則要透過吸水、儲水，降低淹水高度危及民眾生命財產。

(中國時報)

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