宜蘭縣長選舉 恐有5組人馬競逐

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中國時報
／宜蘭報導

年底九合一選舉陸續展開領表作業，宜蘭縣長選舉截至24日，已有5組人馬領表，其中尋求連任的縣議員黃定和基於好奇，領表格了解內容並非要參選縣長，另已領表的4組人馬，再加上聲勢居於領先的國民黨參選人林姿妙，這場縣長選舉可能將有5組人馬競選。

前天領表首日，分別有民進黨提名的陳歐珀、國民黨縣議員黃定和、及無黨籍政治素人陳秋境等3組人馬領表，黃定和是現任縣議員，積極尋求連任，但他卻同時領了縣長及縣議員的參選登記表，他解釋說，只是好奇想看一下縣長參選登記表，有沒有不一樣的地方，並不是真的要投入縣長選舉，仍然是拚縣議員。

至於外界相當陌生的陳秋境是退休公務員，無特定背景及政治經歷，雖然已在個人臉書多次表態，但未打出名號，他說，一定會完成登記參選到底，參選的出發點是認為檯面上的幾個參選人都不行，水準不夠，因而決定要站出來參選。

昨天則有無黨籍的佛光大學社會學系教授林信華、台聯黨宜蘭縣黨部主委陳進亮領表。籌備縣長選戰已久的林信華堅信，這次選戰是自已故前縣長陳定南以來，宜蘭改由「無黨執政」的最大機會，無黨參選空間非常大；至於陳進亮則在日前表示，已為參選縣長籌備了2年，希望讓選民有不同選擇，黨部、宣傳車都已籌備妥當。

至於聲勢持續保持領先的林姿妙尚未領表，目前勝算最高的她當然不可能缺席，因此年底宜蘭縣百里侯選戰，可能將會有5組人馬角逐。

(中國時報)

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