嘉市百戶淹水 遭譏治水破功

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市24日凌晨豪大雨狂炸，重慶2、6街百餘戶淹水及膝，居民叫苦連天大喊「整夜趕水，無法成眠」，議長蕭淑麗、議員張秀華譏「治水破功」，市長涂醒哲否認破功，強調通過此次驗證是「治水成功」，強降雨量一過積水即消退。

前紅瓦里長蔡明光說，重慶街2、6街約150餘戶淹水，凌晨水深及膝，比八八風災時淹得還深，23日下午市府調派建置移動抽水機卻無法啟動，緊急再調來另一部抽水機，但抽水往農田，又溢流回來，幾乎毫無作用。

前市長黃敏惠到場慰問淹水戶，她認為道路設計、排水系統等工程應全面檢視，看到民居受水患之苦，很心痛。議員張秀華批市長涂醒哲把治水有功作為政績，但此次水患恐怕「破功」了。王美惠、李忠曆、陳幸枝等議員也到關心災情，督促市府盡速抽水、治水。

議長蕭淑麗到場送便當給淹水住戶，她質疑，嘉義市因受熱帶性低氣壓挾帶豪雨影響，有民眾淹水受困，多處街道積淹水，涂市長常掛在嘴邊的「嘉義市不淹水」已經破功，她說，治水不能只靠清除雨水下水道的淤泥，更要全面規畫檢討全市排水系統。

涂醒哲表示，此次強降雨時雨量太大，嘉義市零星地區淹積水，幸僅1人受傷，紅瓦里住戶淹水是尚未建置完整的雨水下水道系統，雨水宣洩不及，這部分要檢討並設計施工，但雨稍歇緩，積淹水即消退，驗證是治水成功。

(中國時報)

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