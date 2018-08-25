太平議員6搶4 藍綠老將拚新人

2018年08月25日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

第3屆台中市議員12選區（太平區）應選4席，目前國民黨與民進黨已完成黨內初選，各提名2席，其中李麗華、賴義鍠、張玉嬿3人為現任議員挑戰連任，另浮出檯面要參選的還有2人，形成6搶4局面。

台中市太平區人口20萬人，是縣市合併前原縣21區中人口數第2大區，區域內工業區多，加上新光重畫區近年發展迅速，吸納不少人口入住，本次選戰選舉人數達15萬人。

從中選會公布第2屆市議員選得票數，得票最高的為國民黨提名的李麗華，獲2萬2584票（23.75％），其次為無黨籍賴義鍠得票1萬8594（19.56％），而民進黨提名張玉嬿獲1萬8186票（19.13％）、何明杰獲1萬4286票（15.03％）。

此次市議員選舉國民黨提名李麗華及原無黨籍現任議員賴義鍠，李麗華從縣市合併前迄今連任12年議員，問政犀利、勤耕基層，此次卻備受同黨同志及與地方農會關係密切的無黨籍參選人黃文生挾擊，陷入苦戰。

民進黨方面，除提名現任議員張玉嬿，另位現任議員何明杰因擔任民進黨部主委，不再參選，推出其子弟兵蔡耀頡，蔡被歸為龍系人馬，加上何明杰傾力相助，在民進黨初選民調中以42.7％的好成績拿下第1名，支持率勝過張玉嬿的28.9％。

此外，現任成功里里長黃文生，及有刑警背景的陳東林2人宣布投入議員選舉，其中黃文生有農會奧援，而陳東林在地方經營頗深，實力皆不容小覷。

(中國時報)