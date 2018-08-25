太平議員6搶4 藍綠老將拚新人

第3屆台中市議員12選區（太平區）選舉，宣布參選的現任市議員李麗華（左）與張玉嬿（右二），以及獲民進黨提名的新人蔡耀頡（右三）積極參與太平各項地方事務。（馮惠宜攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

第3屆台中市議員12選區（太平區）應選4席，目前國民黨與民進黨已完成黨內初選，各提名2席，其中李麗華、賴義鍠、張玉嬿3人為現任議員挑戰連任，另浮出檯面要參選的還有2人，形成6搶4局面。

台中市太平區人口20萬人，是縣市合併前原縣21區中人口數第2大區，區域內工業區多，加上新光重畫區近年發展迅速，吸納不少人口入住，本次選戰選舉人數達15萬人。

從中選會公布第2屆市議員選得票數，得票最高的為國民黨提名的李麗華，獲2萬2584票（23.75％），其次為無黨籍賴義鍠得票1萬8594（19.56％），而民進黨提名張玉嬿獲1萬8186票（19.13％）、何明杰獲1萬4286票（15.03％）。

此次市議員選舉國民黨提名李麗華及原無黨籍現任議員賴義鍠，李麗華從縣市合併前迄今連任12年議員，問政犀利、勤耕基層，此次卻備受同黨同志及與地方農會關係密切的無黨籍參選人黃文生挾擊，陷入苦戰。

民進黨方面，除提名現任議員張玉嬿，另位現任議員何明杰因擔任民進黨部主委，不再參選，推出其子弟兵蔡耀頡，蔡被歸為龍系人馬，加上何明杰傾力相助，在民進黨初選民調中以42.7％的好成績拿下第1名，支持率勝過張玉嬿的28.9％。

此外，現任成功里里長黃文生，及有刑警背景的陳東林2人宣布投入議員選舉，其中黃文生有農會奧援，而陳東林在地方經營頗深，實力皆不容小覷。

(中國時報)

康世儒參戰 竹南鎮長5搶1 嘉縣雙溪附幼 入圍教學卓越

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。