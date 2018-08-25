嘉縣雙溪附幼 入圍教學卓越

2018年08月25日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣朴子市雙溪國小附設幼兒園，推動主題式統整課程多年，重視孩子學習興趣，今年師生以在地社區常見農作物為起始點，歷時2年半發展出「漫遊雙溪」系列課程，從全台眾多幼兒園脫穎而出，是嘉縣市唯一入圍教育部107年教學卓越獎的幼兒園。

幼兒園教師蔡瑾靜透露，班上孩子見社區種很多花生，因而產生興趣，校方連結農友從花生種植、採收、曬乾及加工等，均開放小朋友參與，並設計多款花生書籤和杯墊等，配合廟會活動義賣，將全數所得捐予社區發展協會，作為關懷當地長者之用。

此外，蔡瑾靜還帶著孩子走訪社區，認識在地文化，經過一處殘破竹林，停下腳步大聲叫喚貓熊，卻苦等不到其身影，於是把該處命名為「沒有貓熊的竹林」，童真表現相當逗趣，師生不僅繪製社區地圖，也融入故宮南院看展經驗，回校設置「雙溪夢想屋」，展出社區各式寶物，甚至有孩子提議比照2018台灣燈會在嘉義模式，規畫7大燈區及製作燈具，完成迷你版幸福燈會。

蔡瑾靜認為，學校雖位處偏鄉，但教師有責任陪孩子圓夢，無論小夢或大夢，過程中，學生自己提出夢想，透過課程實踐，培養孩子解決問題的能力，讓他們了解，即使身在偏鄉，也有能力完成夢想。重要的是，校長侯忠烈及家長全力支持，翻轉過程雖辛苦，卻甘之如飴。

嘉義大學幼兒教育系教授楊淑朱指出，公立幼兒園與社區連結度，不比私立幼兒園來得緊密，但雙溪附幼運用鄰近資源深根在地，與社區產生雙向互動，加上該校採混齡教學，無疑對幼教師是一大考驗，值得肯定與鼓勵。

(中國時報)