花蓮民代、里長兄弟檔 爭取連任

花蓮市民代表許願神（右）與里長弟弟許時章（左）年底選舉都要爭取連任。（范振和攝）

友善列印
中國時報
范振和／花蓮報導

「我沒錢買票，牽騎這部單車走透透，就是我近20年吸票的金字招牌。」64歲花蓮市民代表許願神爭取連任，持續以獨樹一格的作風打選戰，而弟弟、主安里長許時章同樣要競選連任，兄弟倆登山各自努力，猶不忘時時關心對方。

許願神曾獲全國好人好事表揚、省府芳草人物表揚，也擔任過花蓮市主安里長，4年前里長交棒給胞弟許時章，他總是一部單車，掛放掃把夾子和畚斗，隨時清掃也隨手帶走回收資源，令很多政治冷感族動容。

「除了例假日外，我每天騎單車掃街、清水溝，甚至有民眾洗澡到一半沒水了，我接到電話，還提水迅速救援。」許願神說，他最近在文宣扇寫著：「2歲原住民養父、6歲閩南人養父、10歲回到客家生父家，30歲有山東岳父。」很多人看不懂，而他只是想詮釋自己才是全台族群融合的最佳代表。

至於英姿挺拔的主安里長許時章，曾在總統府正大門擔任憲兵班長3年，看到故總統蔣經國時曾大喊「總統好！」，害得蔣經國嚇了一大跳，留下深刻印象。

59歲的許時章也是蓮安關愛協會理事長，每天巡守社區，1年3節辦理弱勢活動，凝聚社區向心力，成立主安里太鼓隊，塑造社區文化特色，設立環保志工隊不定期綠美化社區。

許時章說，「我還碰過里民半夜起床尿尿被龜殼花咬到，送醫急救回家後，要我拿捕蛇器抓蛇呢！」兄弟倆作風不一樣，但熱心服務的態度都一樣。

(中國時報)

西瓜香瓜重傷 高屏農損600萬 7旬翁售偽藥養筋丸判緩刑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。