花蓮民代、里長兄弟檔 爭取連任

2018年08月25日 04:11 中國時報 范振和／花蓮報導

「我沒錢買票，牽騎這部單車走透透，就是我近20年吸票的金字招牌。」64歲花蓮市民代表許願神爭取連任，持續以獨樹一格的作風打選戰，而弟弟、主安里長許時章同樣要競選連任，兄弟倆登山各自努力，猶不忘時時關心對方。

許願神曾獲全國好人好事表揚、省府芳草人物表揚，也擔任過花蓮市主安里長，4年前里長交棒給胞弟許時章，他總是一部單車，掛放掃把夾子和畚斗，隨時清掃也隨手帶走回收資源，令很多政治冷感族動容。

「除了例假日外，我每天騎單車掃街、清水溝，甚至有民眾洗澡到一半沒水了，我接到電話，還提水迅速救援。」許願神說，他最近在文宣扇寫著：「2歲原住民養父、6歲閩南人養父、10歲回到客家生父家，30歲有山東岳父。」很多人看不懂，而他只是想詮釋自己才是全台族群融合的最佳代表。

至於英姿挺拔的主安里長許時章，曾在總統府正大門擔任憲兵班長3年，看到故總統蔣經國時曾大喊「總統好！」，害得蔣經國嚇了一大跳，留下深刻印象。

59歲的許時章也是蓮安關愛協會理事長，每天巡守社區，1年3節辦理弱勢活動，凝聚社區向心力，成立主安里太鼓隊，塑造社區文化特色，設立環保志工隊不定期綠美化社區。

許時章說，「我還碰過里民半夜起床尿尿被龜殼花咬到，送醫急救回家後，要我拿捕蛇器抓蛇呢！」兄弟倆作風不一樣，但熱心服務的態度都一樣。

(中國時報)