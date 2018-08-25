沃田農協集結小農 打進美商市場

2018年08月25日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

由4位嘉義青農所組成的《沃田農協》，透過策略聯盟方式，集結在地小農，以優良品質、穩定供貨，成功打入美商大賣場市場。今年首次以溫室試種苦瓜，因溫室抗颱，因此，可在6至9月穩定供貨，下月4日，農協更要在溫室舉辦一場「苦瓜餐桌」饗宴。

嘉義青農陳育旗、溫偉毅、劉信男及陳鏡仲，1年多前開始籌備成立農企業《沃田農協》，集結小農，以策略聯盟的方式，種植洋香瓜、苦瓜、火龍果、小番茄等。

沃田農協公關副總溫偉毅表示，目前沃田農協經營管理的農地面積約5公頃，加上策略合作農民，總面積約10公頃，採計畫性地種植，運用策略，提供賣場高品質、穩定出貨量，靠這樣的經營模式，成功打入美商大賣場，10公頃的農產就是農民最大籌碼。

溫偉毅笑說，農企業跟農民策略合作的行為，其實有點像是俗稱的「菜蟲」，但沃田農協當「受歡迎的菜蟲」，不僅讓農民收益增加，在種植技術、農產認證方面，也得到提升。

沃田農協總經理陳育旗表示，今年也是青農們首次以溫室方式試種苦瓜，苦瓜大多以網室方式種植在布袋沿海，此次用溫室栽種，不怕颱風，6至9月時也能供貨，維持市場穩定。

陳育旗說，以往嘉義青農每年都會舉辦聚會，今年特別將聚會場地移師到苦瓜溫室，點上小燈、播放苦瓜生長時特別錄下的聲音，搭配嘉義青農們以農產發想的菜餚，是一場別具風味的「苦瓜饗宴」。

(中國時報)