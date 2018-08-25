柯文哲這枚政治核子彈

2018年08月25日 04:11 中國時報 主筆室

隨著柯文哲聲勢越來越高，輿論對他的關心已不僅是台北市長選情，而是勝選之後，柯文哲的下一步會是如何？組黨進軍國會？直攻總統大位？特別是當柯文哲與宋楚瑜已形同聯盟時。

談第三勢力組黨，不能不提到宋楚瑜。2000年，宋楚瑜在沒有政黨資源的情況下，以一人之力幾乎當選總統，之後組成親民黨，在國會拿下46席，占總席次的1/5，當時的宋楚瑜旋風不亞於今日的柯文哲。

也因此，近日柯宋同台，親民黨籍台北市議員又表態支持柯文哲，更讓人有想像空間，柯文哲會否在親民黨的基礎上，將自己抽象的政治影響力變成實質的權力？

有批評者認為柯文哲缺乏一致性，例如一開始洋洋灑灑的「五大弊案」，變成「五大案」，再變成「五大怪案」，乃至於蕭曉玲案的大轉彎等等，證明柯文哲的善變。主張兩岸一家親的柯文哲，卻能和反對兩岸一家親的李登輝、時代力量相唱和，藍的不討厭他、綠的喜歡他、連紅的都不排斥他，大陸中央電視台日前還長篇幅報導了柯文哲的選舉動態。就此而言，丁守中批評柯文哲是政治水母，沒有中心思想，不能說沒有道理。

但值得深思的是，不管藍綠政治人物，若發生嚴重的不一致，必然跟隨著嚴格的批評與檢驗，馬英九的六三三跳票、蔡英文的超級髮夾彎皆是如此，唯有柯文哲的不一致，卻隱隱然橫跨南北、超越藍綠，被大家包容。

例如南部一向是獨派大本營，最新媒體民調，雲嘉南、高屏對柯文哲的信任度分別是54.9%，53.2%，若以年齡區分，在20～29歲更是有85.2%的民眾信任柯文哲。換言之，柯文哲不只在台北的支持度領先對手，在中南部也獲得選民青睞，更得到年輕選民一面倒的支持，這是何故？

根本的原因，還是藍綠的傳統政治人物已讓選民倒盡胃口。尤其是年輕選民，被烏煙瘴氣的政治壓得喘不過氣，看著政治被傳統勢力、政治世家、分贓派系把持，卻無力改變，七年級生職涯浮沉、朝不保夕；八年級生惶惶終日、不見未來；九年級生則有許多準備用腳投票、離開台灣。失去了可以信任的領航者，找不到可以效忠的理念價值，財富、權力、資源、機會，全都集中在「上一代」，年輕世代則窮得連希望都不存。在「垃圾不分藍綠」的巨大厭惡下，柯文哲成了憤怒的出口，希望藉柯文哲的「橫空出世」，一次掃空藍綠。

柯文哲的嬉笑癲狂，擅長掌握最新科技，亦大合年輕人脾胃。這些都是柯文哲在年輕世代裡形成旋風的原因。故有論者比喻，年輕選民其實把柯文哲當成一顆政治核子彈，讓柯文哲的無厘頭與柯式白目一次炸光40歲以上、藍綠的傳統政客，還台灣政治一個乾淨的天空。

這樣的心情，以柯文哲的聲勢，「前半部」（掃清藍綠）極可能實現，但「後半部」（乾淨政治）卻仍在未定之天。因為，雖然柯文哲吸聚大量的社會期待，但柯文哲「是什麼」、「想什麼」、「能做到什麼」？在支持者幾乎「不問是非」的超高包容下，他的失言、政績不亮眼、領導力缺陷都不被檢驗，這其實是另一場政治豪賭，我們可以預期他打破現有醬缸般的政治，卻沒有把握他可以帶來更好的政治。

因此，在柯文哲氣旋正熱的此時，選民還是必須問一件事，柯文哲會是開創新時代的劉邦、朱元璋，還是先盛後衰的洪秀全？

台灣內部因統獨爭議產生的對立、內耗，要在柯文哲手中畫下終點，柯文哲就必須要先證明，他不是「見藍說藍話、見綠說綠話」，欺騙所有人於一時，而是紮紮實實地以「兩岸一家親」得到所有人的信任。

以「兩岸一家親」道歉風波重挫柯文哲的民調為例，是在柯文哲否定其道歉後，民調才好不容易回穩，但柯文哲卻又與李登輝見面，有訊息放出「不再講兩岸一家親」等風聲，這都讓人還是有疑慮，柯文哲到底是「超越藍綠」，還是像蝙蝠一樣「忽藍忽綠」？

這也是我們提出無色覺醒十主張的出發點，柯文哲一樣必須在十主張下接受檢驗。尤其兩岸問題，柯文哲不能迴避統一議題，他對中國共產黨、兩岸交流的看法，也須向台灣人民清楚交代。

因此，柯文哲必須要受檢驗、受制衡，否則在他結束台灣20年藍綠對抗災難的同時，將是另一個災難的開始！

(中國時報)