誰來當上帝

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中國時報
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中南部豪雨成災、民怨沸騰，行政院長賴清德說，這顯示台灣強韌抗災能力；當被問及台南經驗治水失敗，他怒稱這麼大雨量下在哪個城市不會淹水？看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝！

災民怒批台南市治水破功，其來有自，因賴揆擔任台南市長時，最引以為傲的就是治水政績。當時的賴市長還以三爺宮溪為例，諷刺以前的市長花了30年整治無功，他只花3年就整治有成。看看今天台南市災情，賴院長不汗顏嗎？

賴清德顯然認為錯不在己，他以今年5月日本關西地區急降雨為例，說明這次豪雨比起關西地區雨量有過之而無不及，顯示台灣強韌抗災能力。言下之意，中南部民進黨執政縣市治水有功，抗災不錯。

不只以日本為例子，賴揆更動怒回應，24小時雨量超過600毫米，下在哪個城市不會淹水，讓批評者當上帝。賴揆的機智回應愈來愈像名嘴了，放話、對賭樣樣來，就是不虛心檢討施政問題在哪裡？

23日賴揆與工商界領袖會面，業界最擔心缺電，他同樣老神在在，以「賣鹽與賣傘」比喻風電與太陽能，意即冬天與夏天都會有電，台灣就是不缺電，有啥好緊張？

賴揆的「轉念供電」，聽在工商業界耳裡，個個頭皮發麻。因工商業界要的是供電穩定，只要沒有穩定的電力，業界最擔心的停電夢魘永遠存在。

賴清德這兩天充分展露說嘴功力，聽在災民與工商界耳裡，格外刺耳。因災民沒人想扮上帝，只想家園不淹水；工商業界只要有電，什麼電都好，就是不要缺電。

(中國時報)

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