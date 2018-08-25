馬哈迪第二春能有多長

2018年08月25日 04:11 中國時報 張慧英

很少人能像馬來西亞總理馬哈迪，在93歲時還能再創事業第二春，不過馬哈迪絕非倖致，將近人瑞之齡的他仍然頭腦銳利、行事自信果斷，他親訪中國進行懇談，與中方達成取消3項「一帶一路」建設項目的協議，展現了他作為國家領導者的擔當。

取消的134億美元東海岸鐵路計畫及兩項25億美元油氣管計畫，都是前總理納吉簽下的，加上終止170億美元與新加坡合作的馬星高鐵計畫，馬哈迪這一下替馬來西亞省下了300多億美元。他並不是要打臉中國，而是這麼大個包袱會壓彎馬來西亞的財政脊粱。前總理納吉貪腐濫權引爆民意反彈，國家基金「一馬」A了45億美元，建設案難說沒有藉機撈錢之嫌。馬哈迪不想接破產爛攤子，這趟中國行可謂「溝通之旅」，是為了擺出誠懇姿態，爭取中方諒解，也希望賠償金能盡量壓低。

站在中方的立場，合作計畫本來就是任一方可叫停，只是要付違約賠償金，但這對「一帶一路」畢竟是一大挫折。不過外媒指責與中方的合作計畫對當事國造成「貸款陷阱」，甚至在政策及戰略上受制於中國，有些合作國內部也出現質疑。為免「一帶一路」樹大招太多風，中國必須對當事國的民意及國際輿論更加小心應對。馬哈迪好言好語來拜託，有鑑於兩國未來的友好合作關係，這個人情是要給的。

於是，馬哈迪完成了上任後第一個重要任務，讓馬國從300多億美元的財政重擔下解套。而且薑是老的辣，他的態度不卑不亢，一方面解說馬國的拮据困境，一方面明言不想要窮國因無法和富國競爭而發生新殖民主義，這話中國聽來應該是有點刺耳的。

馬哈迪真是蒙天之寵，頭腦行動未見年歲摧殘，卻有數十年拚搏政壇所累積的經驗與沉穩。馬國5月能發生史上第一次政權輪替，也是靠著馬哈迪才能實現。

馬國的政黨基本上依族群畫分，多數族群馬來人討厭富裕、搶走工作機會的華人、印度人等少數族群，因此無論是憲法還是新經濟政策、新發展政策，都刻意保障馬來人的特權，包括大學、公務員、公開募股公司等。這固然違反平等的理念，但在馬來人看來，這只是彌補馬來人相對於華人的弱勢。社會原本就有族群隔閡，代表各族群的政黨又在政治角力下固化族群之隔，以致於形生雞生蛋、蛋生雞的循環。

因此，一定要得到馬來人的支持，才會是選舉贏家。原本代表華人的馬華公會與巫統合作，並與其他政黨組成執政聯盟「國家陣線」，但在國陣顢頇老化、納吉貪瀆濫權後，華人轉投反對陣營的人民聯盟，「華人海嘯」讓國陣在2013年只能堪堪險勝。今年5月的選舉，安華等反對派組成的希望聯盟聲勢浩大，但多元族群的政黨反而不能取得鄉村地區馬來人的信任，直到老面孔馬哈迪出馬擔綱，馬來人才相信自己的權益不會受到損害，終於締造史上首次政黨輪替。

所以，保障最大族群的利益才能站穩政權。取得馬來人信賴的馬哈迪以行動證明，他還是能擔當一國元首之責，只是這個狀態很快就有變數。他競選時承諾兩年後交棒給安華，這種諾言在權位之前有多少堅實度，頗值得懷疑，尤其馬哈迪最近又改口說這只是「建議」。不過安華絕對會強力要求馬哈迪兌現承諾，屆時馬國政局又將面臨新的動盪，馬哈迪這匹和生命賽跑的老馬能跑多久，看天命也看人事。

(中國時報)