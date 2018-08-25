美國不滿的是中薩建交

2018年08月25日 04:11 中國時報 孫揚明

薩爾瓦多與我斷交同時與中國大陸建交，美國勃然大怒，嚴詞譴責北京「改變台海現狀」，表現出一副力挺台灣的樣子；美國白宮甚至放話要檢討與薩國的關係，支持台灣的力度之高，前所未見。但如果深入了解內情的話，就知道完全不是這一回事。

這回薩爾瓦多與台灣斷交，美國從AIT到國務院再到白宮上下跳腳，民進黨政府一陣竊喜，滿以為美國真心力挺台灣。其實美國真正在意的，還是自己的利益，也就是薩國與中國的建交，而不是台薩的斷交；只是這兩件事是一體兩面，所以美國就用力挺台灣來譴責薩國，以表達她對中薩建交的不滿。所以，台灣其實是又被美國用了一回當槍使，民進黨政府不用高興得太早。

美國之所以在意薩爾瓦多，其實也不是薩國有多重要，真正的原因是中美洲的形勢。一如前外交部長歐鴻鍊所指出的，薩爾瓦多與瓜地馬拉、宏都拉斯3國關係密切，利益相連，在中美洲稱之為「北三角」；一旦薩國開頭與中國建交，極易撬動其他兩國；再加上瓜地馬拉與中國一直很曖昧，從上個世紀60年代的內戰，到90年代因為需要聯合國維和部隊的派遣，就一直與北京維持某種奇特的關係；況且最近瓜國已數度不願為我國在聯合國中發聲，當可預知狀況已有變。

如果上述「北三角」3國中的2國都出現變化，轉而與中國建交，那宏都拉斯也極可能出現轉向，這才是美國在意的要害之處。美國在宏都拉斯有極重要的空軍基地，這是美國在中美洲的重要戰略部署，美國在自家後院的重要戰略之地，當然不希望中國的手插進來。一旦中宏建交，不僅中國將深入美國的後花園，更重要的是，北京會對美國的戰略基地做什麼，那真的是只有老天爺才知道。這才是美國真正的利益所在、擔憂所在。而AIT台北辦事處處長酈英傑見蔡英文時所說「美國非常關切西半球國家的接受度」就是指這個關鍵點。

但美國也很清楚，她不能明目張膽地干涉宏都拉斯的內政，公開表達不准其與中國建交，所以最簡單也保險的方式，就是把台灣拿出來當理由，而且可以看起來義正詞嚴。所以美國說「要檢討與薩國關係」，並非有愛於台灣，不過是在殺雞儆猴，而項莊舞劍，志在宏國而已。這其實是一手好棋，既表達了正義，又收買了台灣的人心，再保護了本身的戰略利益，可謂一石三鳥。

也就是因為這樣，所以日前美國參議院在新派任的駐宏都拉斯大使聽證會中，多名參議員才會對薩爾瓦多與中國建交一事，表達對「骨牌效應」的憂慮；而大使被提名人巴梅瑞也才會信誓旦旦地承諾，表示會把宏都拉斯與台灣的邦交列為優先的項目。所以，民進黨政府真的不用太高興。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)