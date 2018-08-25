治水破功 神話淪為幹話

2018年08月25日 04:11 中國時報 黃心華

蔡政府刻意淡化紀念八二三炮戰60周年，沒想到當天一場熱帶性低氣壓帶來的暴雨，造成中南部各處嚴重淹水，讓政府首長頓時陷入「泡戰」。兩相對照，正好提醒政治人物，面對歷史要更誠實，面對天災要夠務實，施政才能很踏實。

回想之前蔡總統才誇獎賴清德在台南市治水有功，而「賴神」自己也曾自豪地說：「淹了30年的問題，我花3年就解決，大家都覺得不可思議。」無獨有偶，自吹自擂之風隨後更在綠營中蔓延，上個月內政部長徐國勇大力推崇台中市長林佳龍實現了「四水」的最高境界，其中就包含不淹水；高雄市長參選人陳其邁兩個月前也刻意感謝歷任民進黨籍市長解決高雄水患問題。上述溢美浮誇之詞，對照如今中南部淹水的慘狀，神話頓時淪為幹話，也瞬間讓政治人物自己成了笑話。

更明白地說，如果首長們只在意「形象工程」，而未將足夠比例的經費投入攸關民眾生命安全的「良心工程」，那麼未來的風災雨季，看見陸上行舟已不稀奇，「都市激流泛舟」恐將越來越時興。

在氣候暖化所造成的極端天候影響下，大雨的強度預估將增加1.4倍，不僅現今的都市排水系統普遍應付不了如此驚人的逕流量，更須提防各種大規模的「複合型」災變隨後發生。但話說回來，由於民進黨政府錯誤的能源政策而導致火力發電全開，無疑也成了氣候異常的幫凶。即使近期電動機車的銷售正夯，但別忘了其電源仍來自於火力發電，即使未來大力推廣電動車的使用，但在減少溫室氣體排放方面，恐怕效益極為有限。

面對強降雨的衝擊，除了用海綿城市、韌性城市概念去進行都市排水機能的重建之外，也必須注意隨著社會快速高齡化，政府須讓受災城市具備足夠的「回復力」，在天災衝擊後能盡速恢復各項生活機能。

過去17年，政府總共編列了5次治水特別預算。眼看台灣的經濟實力不斷衰退，未來財政恐將進一步惡化，因此每一年的預算編列都應精準花在刀口上。先前倉促上路的前瞻基礎建設計畫，原編列2507億元特別預算用於「水環境建設」，每年平均投入的治水預算額度是過去的3至10倍，堪稱史上最高。這些錢最後會石沉大海或發揮合理效益，端賴事前是否有嚴謹的評估和規畫。執政者應嚴肅看待淹水問題，切莫到處撒錢綁樁，否則政治洪水終將淹沒說一套做一套的政客。（作者為國家政策研究基金會策略研究組副召集人）

(中國時報)