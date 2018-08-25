體育才能團結民心

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中國時報
蘇嘉祥

在印尼的雅加達、巨港亞運會場，中華代表團開賽後6天內捷報頻傳，到24日止已經奪下6面金牌，同時有三面是「奧運級金牌」，讓國人大呼過癮；但與此同時，國內政治卻烏煙瘴氣，選舉謾罵漫天價響，邦交國也一個個丟了…。

在八二三炮戰60周年紀念日，台灣見證了兩位奧運級金牌選手的精彩表現，更顯得有意義。體操名將李智凱完成幾乎沒有瑕疵的鞍馬動作後，最感人的一幕是，兩位同時參加決賽的大陸亞運、奧運選手上前和他擁抱道賀，英雄惜英雄，和兩岸官方關係的冰冷形成對比。

在舉重項目，郭婞淳打敗里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅，拿下個人生涯第一面亞運金牌，同時她的成績也昭告天下，2020年奧運會舉重金牌將會有新主人，也令國人興奮。

台灣的國際地位很特殊，我們到處碰壁無法參加正式的國際組織，像WHO、IAEA、ICAO、國際特赦組織、國際法庭等，而國際奧林匹克委員會（IOC）是目前我國所能參與的最體面的國際組織，會員國就有200多個。

運動健兒在海外拚戰，揚眉吐氣的好成績至少沖淡了一些薩爾瓦多和我國斷交的低迷氣氛。這再次證明體育運動是振奮人心、團結民心士氣、凝聚台灣一條心的良藥妙方。可惜，有些政治人物或政客不知珍惜，還在搞「東奧正名」公投連署，扯運動員的後腿，絲毫不考慮這可能會斷了我們選手未來在國際舞台上為國爭光的路。這些存心忽視運動員的成就及體育團結民心作用的人，應該受到譴責。（作者為國立體育大學兼任助理教授）

(中國時報)

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