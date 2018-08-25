烏龍院動畫夯 陸人點擊破7億

台灣知名漫畫家敖幼祥（見下圖，本報資料照）作品《烏龍院之活寶傳奇》系列動畫自去年11月起在大陸騰訊網播出，點擊數已突破7億。（敖幼祥提供）

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中國時報
／台北報導

以漫畫《烏龍院》風靡兩岸的敖幼祥，如今再以動畫迷倒大陸漫迷。去年11月起於騰訊網開播、每周更新的《烏龍院之活寶傳奇》系列動畫，至今已突破7億點擊數。敖幼祥表示，目前第一季的52集將在月底全數製作完畢，即將開始製作第二季，「雖然因為版權因素，台灣還無法看到，但相信不久之後一定能在螢幕上和大家分享。」

同名卡牌手遊推出 再拍長片

《烏龍院之活寶傳奇》動畫目前播到第44集，點擊破7億，平均下來一集就約有1500萬的點擊數。在大陸也有手機遊戲業者取得正式授權，推出同名卡牌手遊。敖幼祥表示，動畫製作動員了上百人的團隊，在每一個細節投入專業技術，加上騰訊平台的支持，近來也有動畫長片的製作計劃，「希望有機會在2020年、《烏龍院》40周年時上映」。

敖幼祥表示，「每個漫畫家最大的夢想，就是作品能改編成動畫。」他過去曾5度嘗試將《烏龍院》改編動畫，有的沒有抓到原作漫畫的味道和角色精髓，有的沒做好行銷，也碰過後來因為資金或人力出問題，而沒有下文的狀況。

返台紮根漫畫教育 衝刺創作

80年代在台灣以幽默漫畫爆紅的敖幼祥，是第三位在90年代時受到大陸出版公司青睞西進的漫畫家，不只重啟《烏龍院》連載，更推出月刊、周刊等，逐漸帶動大陸新漫畫的時代。

近年敖幼祥的創作重心回到台灣，也到偏鄉教漫畫，紮根漫畫教育，培養台灣漫畫家。由於每周必須完成1到2集動畫，花蓮家中桌上常放著一張張動畫腳本，每天都要花許多時間和位於武漢的動畫製作公司來回討論，構思動畫內容。

(中國時報)

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