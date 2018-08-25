大世界大逃殺 陸動畫創新猷

2018年08月25日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

如果100萬人民幣（約448萬台幣）垂手可得，有多少人願意為此鋌而走險？大陸導演劉健花了3年獨立製作的動畫長片《大世界》，以黑色幽默描述社會底層為圓夢追逐金錢。寫實的畫風和故事，不只媒體譽為有如大陸版日本動畫導演今敏，更獲得去年金馬獎最佳動畫長片肯定，也是首部入圍柏林影展的大陸動畫長片，近日將在台短暫上映。

電影描述主角工地司機小張，為了整形失敗毀容而想去韓國再整形的女友燕子，持刀搶走老闆劉叔一袋裝滿100萬人民幣現金的手提包。劉叔為了拿回這筆錢派出殺手，沒想到小張一路躲藏，卻引來各路人馬覬覦，展開大逃殺。劉健表示，「我做動畫電影，和以前做繪畫藝術創作一樣，都是試圖藉此表達自己對於世界、人性的想法和認知，也讓自己更加有理由認真去生活。」

劉健生於1969年，畢業於南京藝術學院美術專業，原先主修國畫，而後先轉攻當代藝術，自1995開始嘗試做動畫。2010年創作第一部長片《刺痛我》就獲得亞太電影獎最佳動畫長片獎，去年第二部長片《大世界》更創紀錄，成為繼宮崎駿《神隱少女》之後第二部入圍的亞洲動畫片。

劉健表示，劇情是由他原創編造，但也融合了來自真實事件的元素，「追逐金錢是人性的一面，是一種迷人、危險、充滿刺激的原始動力，而崇拜金錢的社會到處暗流湧動，充滿各種不確定性。」

《刺痛我》與《大世界》同樣描繪底層的無可奈何，甚至主角名字都雷同，但《大世界》又多了黑色幽默。劉健表示，他最初就是想做一部黑色幽默、荒誕的現實主義風格的動畫電影，不過其實他動畫電影看得不多，雖然押井守《攻殼機動隊》和今敏《東京教父》拓展了他的動畫視野，但影響他更大的卻是克林‧伊斯威特、北野武和柯恩兄弟的電影。

隨著劇情發展，最後當追擊戰來到尾聲，劉建卻讓其中兩個角色有了與其他人不同的轉機，「會這樣安排，是因為我認為無論現實多殘酷，春天還是會來的，我們也還是要繼續充滿希望和熱情地活著。」

(中國時報)