反歷史課綱連署 半天飆到400人

2018年08月25日 04:11 中國時報 簡立欣 、 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

嘉義大學歷史系教授吳昆財舉辦反歷史課綱網路連署（https://goo.gl/PfVpzU），23日晚間11點上線，到24日中午已經將近400人連署，甚至還有高中生。吳昆財非常驚訝和感動的說，「只是放在臉書的小眾活動，沒想到許多根本不認識的人來響應，社會畢竟有中道力量。」

吳昆財表示，目前已經連署的有美國協和大學、台灣藝術大學、新竹清華大學、海洋大學等教授，多位台師大東亞系、國文系教授，以及北一女中、台中二中等教師，最令他感動的是有高中生自願連署，企業人士也相當多。

連署讓歷史學界「如夢初醒」。吳昆財說，很多教授不講話，抱持明哲保身或哀莫大於心死心態。但他引述台師大東亞系退休教授潘朝陽之語：「我們要做的是中國史（台灣含於其中）啟蒙喚醒運動！」做了不一定有用，但不做一定沒有用。

吳昆財說，有些人就算邦交國斷到零也無感，但是家長發現小孩被教笨之後就有感了。「有高中生把雙十國慶當作台灣光復紀念日；有學生到大四才知道蔣中正和蔣介石是同一人、岳飛當張飛…不是開玩笑，千真萬確！」

另外24日下午由中華青年發展聯合會舉辦的第25次兩岸青年觀點論壇，也以「台灣教科書新課綱評析」為主題，討論高中歷史新課綱去中國化的影響和後果，20多位學界人士出席。

文化大學國發大陸所副教授劉性仁表示，新課綱剝奪台灣學子的歷史認識、徹底從文化上去中國化、把台灣史和中國史對立起來，非常不負責任。主持人中華青年發展聯合會理事長王正表示，這將是中華文化復興運動的起點，但是需要大家發聲。

成淵高中教師江文隆表示，現在學校歷史老師有寒蟬效應，課綱「從本土化、國際化到主題化，說不出口的是去中國化！」台中二中教師伍少俠痛批新課綱「搞笑、漏洞百出、極其粗糙」，他最不滿整個社會科課綱被「公民與社會化」，由編輯課綱者去設定議題，結果是「地理不見了、歷史也不見了」。

中華文化與高等教育交流協會理事長孫若怡表示，抽去對中國歷史的認識，台灣年輕人將失去「文化紅利」，「如何去跟大陸年輕人競爭、合作？」

(中國時報)