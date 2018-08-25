反歷史課綱連署 半天飆到400人

友善列印
中國時報
／台北報導

嘉義大學歷史系教授吳昆財舉辦反歷史課綱網路連署（https://goo.gl/PfVpzU），23日晚間11點上線，到24日中午已經將近400人連署，甚至還有高中生。吳昆財非常驚訝和感動的說，「只是放在臉書的小眾活動，沒想到許多根本不認識的人來響應，社會畢竟有中道力量。」

吳昆財表示，目前已經連署的有美國協和大學、台灣藝術大學、新竹清華大學、海洋大學等教授，多位台師大東亞系、國文系教授，以及北一女中、台中二中等教師，最令他感動的是有高中生自願連署，企業人士也相當多。

連署讓歷史學界「如夢初醒」。吳昆財說，很多教授不講話，抱持明哲保身或哀莫大於心死心態。但他引述台師大東亞系退休教授潘朝陽之語：「我們要做的是中國史（台灣含於其中）啟蒙喚醒運動！」做了不一定有用，但不做一定沒有用。

吳昆財說，有些人就算邦交國斷到零也無感，但是家長發現小孩被教笨之後就有感了。「有高中生把雙十國慶當作台灣光復紀念日；有學生到大四才知道蔣中正和蔣介石是同一人、岳飛當張飛…不是開玩笑，千真萬確！」

另外24日下午由中華青年發展聯合會舉辦的第25次兩岸青年觀點論壇，也以「台灣教科書新課綱評析」為主題，討論高中歷史新課綱去中國化的影響和後果，20多位學界人士出席。

文化大學國發大陸所副教授劉性仁表示，新課綱剝奪台灣學子的歷史認識、徹底從文化上去中國化、把台灣史和中國史對立起來，非常不負責任。主持人中華青年發展聯合會理事長王正表示，這將是中華文化復興運動的起點，但是需要大家發聲。

成淵高中教師江文隆表示，現在學校歷史老師有寒蟬效應，課綱「從本土化、國際化到主題化，說不出口的是去中國化！」台中二中教師伍少俠痛批新課綱「搞笑、漏洞百出、極其粗糙」，他最不滿整個社會科課綱被「公民與社會化」，由編輯課綱者去設定議題，結果是「地理不見了、歷史也不見了」。

中華文化與高等教育交流協會理事長孫若怡表示，抽去對中國歷史的認識，台灣年輕人將失去「文化紅利」，「如何去跟大陸年輕人競爭、合作？」

(中國時報)

雲門返池上 迎稻浪舞松煙 金魚統治無夢人 王登鈺畫奇想

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。