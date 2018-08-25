金魚統治無夢人 王登鈺畫奇想

2018年08月25日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

台灣近來也有以社會議題為主軸的動畫。漫畫家王登鈺曾跟歌手雷光夏合作〈造字的人〉，獲得2007年金曲獎最佳音樂錄影帶導演，近日兩人再度合作，將他的短篇漫畫〈金魚〉改編成動畫短片，由雷光夏製作配樂。〈金魚〉描述一個階級分明的老城市，底層的人住在破舊的房子裡，每天晚上做的夢會被金魚警察收集、過濾，呈給市中心的領袖食用。

王登鈺表示，「故事裡的金魚控制人類思想，雖然有人反抗，但最終又回到一樣的狀態，有如歷史一再循環。無論領袖是誰，統治人的依舊是金魚。」

故事的靈感來自王登鈺自己的一幅隨手塗鴉，「在一座城市中間，有一顆非常巨大的頭顱。我立刻有了靈感，想出〈金魚〉的劇情。」動畫中的城市陳舊，色調陰暗，只有領袖、金魚有著鮮豔的顏色，「在一個沒有夢的社會裡，都是破舊灰敗的。」

不過原作漫畫描繪的原本是一個大人與小孩對抗的故事，動畫裡改編成階級對抗，王登鈺表示，「除了金魚警察之外，動畫中有4種人：小孩、大人、老人和領袖。後來小孩發現自己永遠都不會長大，只能每天辛苦工作，聽從大人的命令，維持老人的生存。體型其實就是階級的象徵。」

王登鈺在動漫和繪畫界已有超過20年經歷，作品還有《囧男孩》電影動畫，也曾出版短篇小說集《電影裡的象小姐》，長篇漫畫《夏路夜街》、短篇漫畫《夜的事變》等。

(中國時報)