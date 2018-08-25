任亞太影展大使 張鈞甯出席未定

圖為張鈞甯。（資料照片）

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中國時報
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韓星金亞中婉拒擔任亞太影展頒獎人後，郭雪芙臨危救火。

第58屆亞太影展前晚公布頒獎人名單，讓多位名單上的嘉賓一驚，包括謝金燕、李康生、韓星金亞中等人紛紛表示早已婉拒出席，卻還名列其中。影展籌備會緊急處理後，昨下午發出聲明與新版名單，分別以張本渝、顏正國與郭雪芙救火代打。

聲明中解釋烏龍狀況發生，是因「部分藝人因檔期時間和各方因素無法配合，藝人統籌單位卻以為均已確認，而發出頒獎人名單。」副主席葛樹人說，藝人統籌單位確實有跟經紀公司或電影公司聯繫，可能因此2單位考量不同，導致溝通與認知落差，「如果沒聯繫到藝人是絕對不敢對外發布。我們要幫台灣辦一場亞洲盛會，所以邀請具高度的藝人共襄盛舉，團隊所有人都是為台灣電影圈做事情。」

代替金亞中頒發「最佳視覺特效獎」的郭雪芙，昨確認會擔任頒獎人，經紀人說主辦方很早就提出邀約，原是邀郭雪芙主持兼頒獎，「但雪芙考量到活動太大型且正式，擔心無法勝任而辭退主持工作；已做最後確認將出席並頒獎，感謝主辦單位。」

9月1日台北舉行

倒是影展大使張鈞甯，經紀人昨回應有預留時間，但也尊重現正拍攝的劇組，「會同步與劇組協調」，出席與否尚未百分之百肯定。第58屆亞太影展頒獎典禮將於9月1日在台北美福飯店舉行。

(中國時報)

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