牢記媽媽叮囑 郭書瑤要做榜樣

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

友善列印
中國時報
專訪
郭書瑤邁入輕熟女階段，對工作和愛情都有自己見解。（盧禕祺攝）
郭書瑤和媽媽感情常深厚。
郭書瑤（中）對妹妹、弟弟照顧有加。

郭書瑤（瑤瑤）日前接受「2018旺旺孝親獎」專訪，提到自己的叛逆期是在高中階段，媽媽原本只希望孩子們過著平淡生活，但她遇到機會踏入演藝圈，最後並未照著媽媽設想的方向走；剛開始種種輿論讓家人受到困擾，家人也必須和她一起承擔壓力，成名的代價始料未及，她很慶幸媽媽現在適應良好，偶爾還會和她一起討論八卦新聞。

瑤瑤說，媽媽一路跟著她在演藝圈成長，從剛開始看到聳動新聞標題時會驚呼「天啊、這發生什麼事」，到現在媽媽連看到她的走光照被報導，竟還覺得娛樂大家沒關係，甚至天真說「妳知道這點擊率多高嗎」？媽媽轉念轉很大，常讓她忍不住想翻白眼。她入行多年，靠著媽媽不時耳提面命讓她不迷失自己，最謹記在心的是媽媽總會提醒說：「公眾人物影響層面廣，更要做榜樣。」

受爸媽影響深

從小她爸媽對家中3個孩子給很大空間，尤其爸爸常以朋友方式和孩子溝通，「我覺得爸爸很溫柔」，印象最深刻是，小時她沒安全感、很黏人，只要沒見到媽媽就大哭，還因此換了3所幼稚園，上小一第1天，家長們會看孩子上課情況，只有她爸爸留到最後等她下課，「爸爸雖然不要求名次、成績一定要高分，但灌輸我們將來一定要找到自己喜歡做的事。」

她說爸媽相處像夫妻也像朋友，從他們身上學到身教很重要，「以婚姻來說，他們雖然會有意見不合，但有方式可以避免很大的爭吵，爸爸個性急，媽媽沉穩，爸爸脾氣一來，媽媽就會飄走，不會針鋒相對，等爸爸冷靜了，再一起討論事情，這對我影響很深，2個不同個性的人在一起，更要找到和平共處方式，不然吵架對小孩影響大，容易讓小孩沒安全感。」

開店讓媽交友

瑤瑤和舅舅投資開早餐店，讓媽媽每天去「交朋友」，妹妹已工作、弟弟仍念大學；她說：「孝順就是要懂得替父母著想，並且把自己照顧好，不讓他們擔心；小時候父母無條照顧我們，所以照顧父母也應該是無條件。」

她認為現代人忙碌，但要強迫自己留一點時間給父母，笑稱媽媽很黏她，如果她有一天沒回家，媽媽就會問「妳要不要回家吃飯」？媽媽一用晚餐來誘惑她回家，「我就知道媽媽想我了」。

(中國時報)

林依晨生日筆記本藏堅情 瑤瑤憾成就來不及與爸分享

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。