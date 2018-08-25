牢記媽媽叮囑 郭書瑤要做榜樣

2018年08月25日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

郭書瑤邁入輕熟女階段，對工作和愛情都有自己見解。（盧禕祺攝）

郭書瑤和媽媽感情常深厚。

郭書瑤（中）對妹妹、弟弟照顧有加。

郭書瑤（瑤瑤）日前接受「2018旺旺孝親獎」專訪，提到自己的叛逆期是在高中階段，媽媽原本只希望孩子們過著平淡生活，但她遇到機會踏入演藝圈，最後並未照著媽媽設想的方向走；剛開始種種輿論讓家人受到困擾，家人也必須和她一起承擔壓力，成名的代價始料未及，她很慶幸媽媽現在適應良好，偶爾還會和她一起討論八卦新聞。

瑤瑤說，媽媽一路跟著她在演藝圈成長，從剛開始看到聳動新聞標題時會驚呼「天啊、這發生什麼事」，到現在媽媽連看到她的走光照被報導，竟還覺得娛樂大家沒關係，甚至天真說「妳知道這點擊率多高嗎」？媽媽轉念轉很大，常讓她忍不住想翻白眼。她入行多年，靠著媽媽不時耳提面命讓她不迷失自己，最謹記在心的是媽媽總會提醒說：「公眾人物影響層面廣，更要做榜樣。」

受爸媽影響深

從小她爸媽對家中3個孩子給很大空間，尤其爸爸常以朋友方式和孩子溝通，「我覺得爸爸很溫柔」，印象最深刻是，小時她沒安全感、很黏人，只要沒見到媽媽就大哭，還因此換了3所幼稚園，上小一第1天，家長們會看孩子上課情況，只有她爸爸留到最後等她下課，「爸爸雖然不要求名次、成績一定要高分，但灌輸我們將來一定要找到自己喜歡做的事。」

她說爸媽相處像夫妻也像朋友，從他們身上學到身教很重要，「以婚姻來說，他們雖然會有意見不合，但有方式可以避免很大的爭吵，爸爸個性急，媽媽沉穩，爸爸脾氣一來，媽媽就會飄走，不會針鋒相對，等爸爸冷靜了，再一起討論事情，這對我影響很深，2個不同個性的人在一起，更要找到和平共處方式，不然吵架對小孩影響大，容易讓小孩沒安全感。」

開店讓媽交友

瑤瑤和舅舅投資開早餐店，讓媽媽每天去「交朋友」，妹妹已工作、弟弟仍念大學；她說：「孝順就是要懂得替父母著想，並且把自己照顧好，不讓他們擔心；小時候父母無條照顧我們，所以照顧父母也應該是無條件。」

她認為現代人忙碌，但要強迫自己留一點時間給父母，笑稱媽媽很黏她，如果她有一天沒回家，媽媽就會問「妳要不要回家吃飯」？媽媽一用晚餐來誘惑她回家，「我就知道媽媽想我了」。

(中國時報)