瑤瑤憾成就來不及與爸分享

郭書瑤去年主演的《通靈少女》造成不少話題，下半年將開拍續集。

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中國時報
專訪
郭書瑤小時候很受爸爸的疼愛。

郭書瑤（瑤瑤）16歲時，爸爸因心肌梗塞過世，提到爸爸驟逝的影響，「婚姻可能是人生中重要一部分，以前會覺得相愛的2個人，可以像童話故事裡王子公主永遠在一起，但我現在會覺得沒有走一輩子的事。不要覺得結了婚就可以永遠和這個人在一起，也不要把自己的人生寄託在另一半身上，最終還是要把自己過好比較重要。」她最感到遺憾的，則是演藝成績來不及與爸爸分享。

她入行9年，曾拿金馬新演員獎，去年主演迷你劇集《通靈少女》，完結篇的瞬間收視最高達4.61，刷新公視歷年收視紀錄，也創下近5年非本土劇單集最高收視率，去年她金鐘入圍6項中2，可惜角逐迷你劇女主角落馬。下半年她將繼續演出《通靈》續集，戲未開拍她已壓力上身，「我很剉啊，這角色是我演出以來最大挑戰，可能第一次這樣的成績大家會期待。」

她打趣說：「有時候覺得被誇獎好像不是好事，因為續集如果停在原地也不算有進步，還不如第1季被罵爆，所以壓力很大，大家期待、我也期待。」退休靈媒索非亞仍是《通靈2》的文化顧問，去年在片場是郭書瑤的「教練」，訓練她仙姑該有的架式，也指導劇中所有儀式、法器與擺設，瑤瑤近期已開始準備回宮廟，跟著索非亞繼續通靈消災解厄。

(中國時報)

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