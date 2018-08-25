瑤瑤護以綸「戀愛是我們在談」

2018年08月25日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

郭書瑤（瑤瑤）和22歲的SpeXial前成員以綸因合拍偶像劇《稍息立正我愛你》假戲真做，2人交往近1年，欣賞小6歲男友哪部分？她曬愛說：「各方面都欣賞啊。」外界對這段姊弟戀不樂觀，瑤瑤則霸氣護愛：「年紀、能力和人生經歷不能擺在一起，尤其現在這社會，不是男生非得怎樣，或這年紀就得怎樣，都什麼時代了，看人不能有特別標準，不能用自己的價值觀去評斷別人。」

她對外界唱衰心理不苟同，「以前朋友有感情問題，我都會插手給意見，後來發現，這個人和那個人交往都會不一樣。」意指不能以偏概全。她歷任男友都會帶回家，外公外婆已看過以綸，「我們家族有個特性，喜歡的、可以結婚的會一直說，不喜歡的不會說。」她說外公看完以綸沒多講，可能因為以綸是公眾人物，「不會說不好的，畢竟談戀愛是我們在談。」

媽媽也見過以綸，覺得他有才華，「我媽誰都好，她只會看人家優點不看缺點，這也是媽媽給我的教育。」有從上段感情成長？她說最大體悟是，除了談戀愛開心之外，2人方向要一致，互相扶持、一起解決問題才能走到最後。她強調與金陽的感情不是不歡而散，淡然說：「他有他的事要做，我有我的事要做，大家都在進步，不要因為想要在一起而牽絆別人的人生。」

瑤瑤當初拍電影《舞鬥》結識小她2歲的金陽進而交往，後來陪著金陽挺過呼麻風波，未料4年情仍畫句點。她透露和金陽偶有聯絡，他已到國外念書，「不要再寫他了，我真的覺得他很可憐。」對金陽離開演藝圈，瑤瑤說：「他離開是對的，他不是不喜歡這圈子，而是不應該承受這麼多輿論壓力，如果他跟一般人在一起可能就不會承受這些，但偏偏跟我在一起，不管媒體還是網友，無心的一句話都很傷，在台灣犯一次錯，好像沒法翻身的感覺。」

(中國時報)