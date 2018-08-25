《延禧》秦嵐拍新片 劇組「娘娘」掛嘴邊

2018年08月25日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

帶著血跡的「杖責八十」T恤，心情不好的時候很適合穿。（取材自網路）

秦嵐飾演的富察皇后端莊高貴受喜愛，手裡拿的水晶珠串也成為熱賣夯品之一。（取材自網路）

秦嵐飾演的富察皇后端莊高貴受喜愛。

清宮劇《後宮甄嬛傳》7年前在兩岸三地播出後，熱度持續至今，兩岸仍有不少電視台播出，也一直在熱搜榜上，各項紀錄沒絕後也是空前了。當時《甄嬛傳》周邊商品及滋補藥品東阿阿膠熱賣，如今超夯的《延禧攻略》在網上也有琳琅滿目商品，包括抱枕、手機殼、帆布包、T恤等。商品中討論最高的就是「富察皇后」秦嵐手裡的精緻手串，小小一串皇后同款心愛手串要價4000元台幣，不到1000元台幣的做工成色就較為粗糙。

《甄嬛傳》至今仍有影響力，亦被大陸觀眾列為百播耐看的「十大神劇」之一，從經典對白「賤人就是矯情」，到溫太醫用東阿阿膠給後宮娘娘補身等劇情，都成為觀眾茶餘飯後話題。台灣藥妝店最近還推出一款寫著「溫太醫」宮廷御用芳香精油，「溫太醫」張曉龍昨看到照片後笑言「侵權」。想甩掉「溫太醫」標籤？他說，一個演員一輩子能有讓人記得的代表作很難得，尤其將來老的時候還能跟下一代說曾演過這個經典作品。

周日播完結篇

7年後，《延禧攻略》在兩岸三地火紅，比起以往的後宮戲，它反套路的劇情、節奏快讓觀眾看了直呼爽，女主角魏瓔珞這集能報仇，絕不留到下1集，全劇共70集，本周日（26日）將播出完結篇，勢必又掀另一波高潮。

大陸演員秦嵐在《延禧》飾演溫婉賢淑的富察皇后獲好評，她近來拍陳凱歌監製的電影，劇組裡不少人也追《延禧》，大夥都稱她「娘娘」，「請娘娘主持大局」更成為劇組內廣為流傳的「行話」。

秦嵐劇中和「皇上」聶遠聊天時會轉手串、一個人在院子思考人生也有寶貝手串陪伴，坐在殿內和嬪妃們說話時，手裡也捏著它。攝影師給了手串不少特寫，借用它來表現皇后情緒，比如憂愁時手串就轉得非常緩慢。觀眾留言太想要同款，搜尋淘寶就看到許多富察皇后同款天然白水晶手串，價格還不便宜，一小串最貴賣到4000多元。其他商品也很有趣，多款T恤上印著經典台詞，比如「朕就是這樣的漢子」，一看就是皇上說的話，自戀得有點可愛。

(中國時報)