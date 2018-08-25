張立昂拍片沒臉 戲外被當畢書盡

張立昂在片中帶面具不露臉，自認也是一次特別的體驗。

友善列印
中國時報
報導

導演蘇文聖24日和演員張立昂出席電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》映後座談，片中張立昂化身「虛焦」男，全程戴面具沒露臉，透露自己拚命想偷找機會曝光，都被模糊處理，慘的是他戲分多又沒有替身，幾乎參與一半以上的拍攝。

張立昂在電影裡沒露臉，生活中也遭路人誤認，自曝曾被當成是畢書盡，他苦笑表明自己身分，結果對方竟回說：「不管你是誰，我能跟你合照嗎？」同行的友人阿達也被誤認是張震嶽，兩人哭笑不得。

靠吉他成功追愛

張立昂在電影裡飾演恐怖情人，戲外追女孩是理性的直球派，在國外念大學時，靠彈吉他追女生，有次跟另一位男同學同時追求一位女生，大夥出遊的時候，兩男使出渾身解數表現自己，他找機會彈吉他博得女方歡心，情敵則是高爾夫選手，大家去高爾夫練習場玩的時候大顯身手引來尖叫，但最後是張勝出奪得芳心，後來兩人在一起3年，回台灣後因為遠距離分手。

當會長立志脫單

電影中的男主角蔡凡熙拚了命想擺脫單身，張立昂扮演的角色也為愛痴狂，加上張演唱電影片尾曲〈脫單會社〉，跟粉絲連線組成「脫單會社」，自己升任會長，發想至理名言：「脫單總比落單好，可以單身不能孤單。」自詡成為帶領粉絲走向脫單的名師。電影原訂31日在台上映，目前傳出將延檔，製作方群星瑞智表示還在評估，這兩天會確定。

(中國時報)

馬國畢賣早餐謀開分店 張棟樑怪夢連連自嘲「鬼打牆」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。