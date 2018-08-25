張立昂拍片沒臉 戲外被當畢書盡

2018年08月25日 04:11 中國時報 李承陽 報導

導演蘇文聖24日和演員張立昂出席電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》映後座談，片中張立昂化身「虛焦」男，全程戴面具沒露臉，透露自己拚命想偷找機會曝光，都被模糊處理，慘的是他戲分多又沒有替身，幾乎參與一半以上的拍攝。

張立昂在電影裡沒露臉，生活中也遭路人誤認，自曝曾被當成是畢書盡，他苦笑表明自己身分，結果對方竟回說：「不管你是誰，我能跟你合照嗎？」同行的友人阿達也被誤認是張震嶽，兩人哭笑不得。

靠吉他成功追愛

張立昂在電影裡飾演恐怖情人，戲外追女孩是理性的直球派，在國外念大學時，靠彈吉他追女生，有次跟另一位男同學同時追求一位女生，大夥出遊的時候，兩男使出渾身解數表現自己，他找機會彈吉他博得女方歡心，情敵則是高爾夫選手，大家去高爾夫練習場玩的時候大顯身手引來尖叫，但最後是張勝出奪得芳心，後來兩人在一起3年，回台灣後因為遠距離分手。

當會長立志脫單

電影中的男主角蔡凡熙拚了命想擺脫單身，張立昂扮演的角色也為愛痴狂，加上張演唱電影片尾曲〈脫單會社〉，跟粉絲連線組成「脫單會社」，自己升任會長，發想至理名言：「脫單總比落單好，可以單身不能孤單。」自詡成為帶領粉絲走向脫單的名師。電影原訂31日在台上映，目前傳出將延檔，製作方群星瑞智表示還在評估，這兩天會確定。

(中國時報)