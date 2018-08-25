謝奉圜美好琴音繚繞漂鳥

2018年08月25日 04:11 中國時報 報導林彥君

謝奉圜小時候就很愛鋼琴。（漂鳥提供）

謝奉圜在漂鳥舉行音樂分享會。（漂鳥提供）

就讀輔仁大學心理系三年級的謝奉圜，在出生2個月時就被發現得了眼癌，因而失去右眼，左眼弱視，視力只剩下0.05。3歲時，她又被診斷出雙耳聽障，從此都須佩戴助聽器。因為視覺、聽覺障礙，小時候，她都活在自己的世界，直到6歲時，父母擔心奉圜太封閉，就帶女兒上音樂課，沒想到不僅開啟了奉圜的心靈，也開啟了她人生中的音樂之路。

謝奉圜剛開始學琴時，受限於視力、聽力的障礙，她的學習鋼琴之路，是一般人難以想像的艱辛。除了弱視跟中重度聽障的雙重阻礙，還罹患了「異位性皮膚炎」，季節交替時分，常常手指龜裂流血，包著繃帶練琴，然而這些在正常人看來簡直難如登天的不便，並沒有阻止她對鋼琴的熱愛。

生理的障礙，阻礙不了愛與心靈的堅強，現在的她，經常參與各式音樂比賽與演奏會，都有不錯的成績。也曾接受國際知名的視障鋼琴教師凱文科恩指導，讓她對自己更具信心，並立下志願，要讓美好的音符被更多人聽見。

漂鳥擁多元平台

位於台中草悟道商圈的青年旅館「漂鳥」，除了提供簡約清新的住宿體驗外，漂鳥的公共空間也不定期舉辦音樂會、露天電影院、旅行家分享會等等活動，並透過在地串聯，打造公共空間成為青創故事的匯聚地，以及屬於台中開放多元的公共平台。

漂鳥在得知奉圜的消息後，便主動邀請她來到漂鳥，分享成長中所經歷的生命故事。當天晚上音樂分享會，除了原來就預定出席的聽眾，也增添了許多當晚住宿漂鳥的外地旅客，一同為奉圜的故事與音樂獻上最響亮的掌聲。音樂分享會的收入，也全額捐贈予周大觀文教基金會。

透過漂鳥的善意，謝奉圜與世界分享音樂的美好，她說：「只要有空的時候，我就想練琴，不管再怎麼累，聽到鋼琴的聲音，自己就覺得很開心。當知道有人在我的琴聲中被感動，也讓我更堅定的想練下去。音樂除了帶給自己療癒的能量，也能療癒別人。這條路，再辛苦也值得！」

(中國時報)