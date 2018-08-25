2018年08月25日 04:11 中國時報 劉育良 報導

在寬闊的露天舉行婚禮，讓天地見證新人的濃情蜜意。（林酒店提供）

一生一次的婚宴，新人浪漫憧憬、賓客期待菜色。如何為新人營造創意巧思、如何讓新人有感經濟實惠，星級飯店各出奇招。

日系招牌酒店「大倉久和」9月2日推出「大倉風華耀然紫尚-2018婚禮體驗日」，除了提供婚紗、攝影、婚顧、花藝、珠寶、喜餅等資訊外，讓準新人可以一次性的完成選擇，而飯店經典喜宴方案，也將在現場公開，包括了中式桌菜2萬9800+10％、中式喜宴桌菜3萬2800+10％、以及日式12人婚宴5萬5000+10％。

「大倉久和」傳承日式婚禮的精神和傳統，去年推出日式婚宴套餐後，深受好評，今年，除了續辦外，更將引入「鏡開」儀式，讓新人敲擊酒樽，藉以表達祝福、喜慶之意，將道地的日本婚禮儀式，全盤在台登場，讓身穿和服的新人，完成一場難忘的日式婚禮。

飯店以濃郁的和風服務準新人，在體驗日當天訂席的準新人，則享有折扣和喜房升等的優惠。

周末宜嫁娶日少1成

在台中以承辦婚宴為名的「林酒店」，總經理徐道豐表示，今年「宜嫁娶」旺日落在周末的天數，比往年少約1成，「非旺日」也可以是大喜日的新選擇，為了讓小資族準新人賺得面子、顧及裡子，推出「一生幸福久久專案」，在非旺日只要1萬3999元+10％（原價1萬6999元+10％），15桌（含）以上即享豪華客房入住一晚和隔日雙人早餐等優惠。菜色則匯聚港式經典佳餚及主廚創意美饌，也提供餐價、專案等客製化配套服務。

(中國時報)