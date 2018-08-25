溫昇豪 曾珮瑜 時尚過招

2018年08月25日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞PANTHERE DE CARTIER美洲豹黃K金戒指，78萬5000元。（Cartier提供）

卡地亞SANTOS DE CARTIER玫瑰金腕表，2條可更換式表帶，63萬5000元。（Cartier提供）

卡地亞JUSTE UN CLOU系列黃K金鑲鑽戒指，11萬7000元。（Cartier提供）

卡地亞JUSTE UN CLOU系列黃K金鑲鑽手鐲，36萬3000元。（Cartier提供）

卡地亞SANTOS DE CARTIER黃K金精鋼腕表，2條可更換式表帶，31萬8000元。（Cartier提供）

卡地亞LOVE系列鑲鑽手環，76萬5000元。（Cartier提供）

溫昇豪（右）和曾珮瑜佩戴卡地亞珠寶，展現時尚霸氣。溫昇豪穿Bottega Veneta豔橘色西裝搭配卡地亞美洲豹戒指；曾珮瑜穿LOEWE深低V領套裝搭配卡地亞珠寶。（JOJ PHOTO攝影）

Netflix台灣影集《雙城故事》即將在9月1日上映，在劇中有不少對手戲的溫昇豪和曾珮瑜接受本報邀請進棚拍攝時尚專題，穿戴卡地亞（Cartier）珠寶和腕表，分享拍戲時的甘苦和兩人親蜜互動的精采橋段。

曾珮瑜 性感不失優雅

在戲中飾演柑仔店老闆的台灣暖男溫昇豪，穿上豔色Bottega Veneta西裝，戴卡地亞美洲豹戒指入鏡，展現「豪哥」的時尚霸氣，簡直是總裁CEO上身，帥氣破表。

曾珮瑜在劇中飾演從美國矽谷返台的電腦工程師，作風大膽前衛，自然也不遑多讓，身穿LOEWE深低V領黑色西裝，搭配卡地亞的SANTOS女表、LOVE系列項鍊和手鐲、JUSTE UN CLOU的手鐲、耳環和戒指等，利用層層混搭展現不一樣的時尚風情，性感中帶有幾分英姿帥氣。

溫昇豪 勤健身展肌情

《雙城故事》為了呈現台灣之美，除了在大稻埕拍攝外，還拉到南投武陵出外景，劇組一早起床拍晨曦雲海，還安排一幕溫昇豪與黃柏鈞泡溫泉的橋段，雙帥為了展露健美的胸肌，勤上健身房鍛鍊好身材，就是為了要在鏡頭前展現最好的一面。

曾珮瑜笑說，溫昇豪和黃柏鈞雙帥胸肌大PK，為了怕被對方比下去，開拍前還猛做伏地挺身，好讓胸肌「鼓起來」，就像為氣球充氣一樣，效果十分顯著，雙帥PK妙趣橫生、讓劇組笑彎了腰。

(中國時報)