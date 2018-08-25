黃健瑋 傅孟柏 鐵漢交心

2018年08月25日 01:31 中國時報 吳奕萱 報導

寶格麗SERPENTI系列VIPER NECKLACE白K金珍珠母貝鑽石項鍊，13萬500元。（寶格麗提供）

寶格麗SERPENTI系列VIPER NECKLACE玫瑰金珍珠母貝項鍊，10萬4300元。（寶格麗提供）

寶格麗BVLGARI Gelati系列黑縞瑪瑙及鑽石玫瑰金胸針，12萬3300元。（寶格麗提供）

寶格麗B.zero1 Design Legend設計傳奇系列三環戒指鑲鑽款，13萬4000元。（寶格麗提供）

寶格麗OCTO FINISSIMO SKELETON超薄鏤空腕表，73萬2000元。（寶格麗提供）

黃健瑋（左）與傅孟柏同畢業於北藝大戲劇系，兩人氣質一剛一柔，在《范保德》中飾演祖孫，但未實際對到戲，靠著一起拍寶格麗展現祖孫默契。（服裝提供／Versace、攝影／JOJ PHOTO）

黃健瑋與傅孟柏同畢業於北藝大戲劇系，是差了約7屆的學長學弟，個性迥然不同的兩人，同樣有股戲劇人的內斂氣質，在正熱映中的暑期國片《范保德》中雖無實際對到戲，彼此卻是跨世代的祖孫關係，各揭露不同世代間男人的內心面紗。

父子相處 從敬畏到溝通

該片講述華人父子間的曖昧表達，訴說中年男子生命中，所可能經歷過的浪漫哀愁。已為人父的黃健瑋，雖兒時也歷經傳統威嚇教育，但與老婆絕不打罵孩子，認為只有不懂溝通的父母，才會使用暴力對待小孩。「對於孩子，我永遠是他的靠山，我給予的只有愛與傾聽，父母不該是個讓人懼怕的權威。」至於尚未成家的傅孟柏，小時候也對父親感到敬畏、懷有距離感，戲中他維持一貫自然的演技，展現兒子角色所付出的平實溫暖。

名人愛「表」現 紅點來加持

兩人受邀拍攝寶格麗珠寶專題，搭配Versace秋冬新裝，意外的默契十足。黃健瑋佩戴的B.zero1是寶格麗的經典之作，B.zero1 Labyrinth迷宮系列戒指，以玫瑰金與K金打造螺旋曲線，充滿神祕魅力，連超模貝拉哈蒂德也愛不釋手。傅孟柏佩戴的寶格麗Octo Finissimo Automatic超薄自動腕表，獲得2018紅點設計最高榮譽「最佳設計獎」殊榮，搭載全球最輕薄的機械自動上鍊機芯之一：BVL Calibre 138 Finissimo，不僅傳承高級製表的精細工法與嚴格標準，也代表這款全球指標性腕表與現代風格魅力之間的完美結合。

(中國時報)