錦榮 周厚安 混血耍帥

2018年08月25日 01:31 中國時報 陶福媛 報導

蕭邦Mille Miglia賽車聯名限量表，19萬6000元。（Chopard提供）

S.T.Dupont詹姆斯龐德007限量鋼筆，5萬1800元。（S.T.Dupont提供）

錦榮（左）和周厚安聯手主持《VR101》，兩人在攝影棚互動PK、妙趣橫生，穿LV男裝、佩戴蕭邦腕表。（JOJ PHOTO攝）

蕭邦Mille Miglia賽車聯名限量表，19萬6000元。（Chopard提供）

錦榮（右）和周厚安受邀拍攝蕭邦和S.T.Dupont名筆棚拍的時尚專題，兩人身穿LV秋冬男裝，佩戴蕭邦最新款的Mille Miglia賽車腕表。（JOJ PHOTO攝）

「混血王子」錦榮和周厚安都是中英雙聲帶，最近聯手主持國家地理頻道《VR101》，必須用中文採訪溝通，用英文主持節目，還得透過最新的VR科技，深入探索醫療、運動、線上遊戲等議題，可說是十八般武藝樣樣行。

製作節目上山下海

國家地理頻道的節目製作向來嚴謹，為了求好，錦榮上山下海出外景，十分辛苦。錦榮笑說，為了拍攝潛水、搭直升機的畫面，他先在游泳池接受潛水訓練，再飛到台東拍外景，劇組在台東拍了一整天，又上天、又下海，攝影師還因為怕高，說什麼也不肯上直升機，改由助理掌鏡。「結果這段外景都被剪光光，只播出來3秒鐘！」錦榮說完大笑。錦榮上山下海，周厚安則是在節目盡情玩樂，甚至萌生買一台VR回家的念頭，「將來的VR電玩遊戲會愈來愈好，不久會推出一款體積更小、更輕、操控也便利的VR。」周厚安得意地說，這是他主持《VR101》節目後得知的內幕消息。

試玩VR電玩遊戲

原來錦榮在節目中負責的是高科技、醫療、運動等知識性議題，必須常出外景，而且台詞都是艱深難懂的醫療科技專有名詞；反觀周厚安負責的是RV技術在電玩遊戲、社交平台上的運用，搶先試玩最先進的VR戲劇表演和遊戲，兩人際遇大不同。

錦榮和周厚安兩人為宣傳新節目受邀拍攝蕭邦和S.T.Dupont名筆棚拍的時尚專題，身穿LV秋冬男裝，佩戴蕭邦最新款的Mille Miglia賽車腕表，拍攝時兩人還拿S.T.Dupont鋼筆PK一番，用筆向中國時報的讀者問好，周厚安寫了一手漂亮的中文字，不會寫中文的錦榮也不甘示弱，改用英文書寫，寫得又快又美，可說不相上下。

(中國時報)