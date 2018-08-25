孫芸芸 圓點風 一枝獨秀

微風董娘孫芸芸（左起）、信義區總店長高德璇、總經理火田明男、微風執行常董岡一郎昨為微風信義之夜揭幕。（盧禕祺攝）

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中國時報
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陳建州穿訂製西裝帥氣逼人，他還想減重到85kg，追求更精瘦的體型。（盧禕祺攝）
玖壹壹健志（左起）、洋蔥、春風穿Ed Hardy展現自我嘻哈風格。（盧禕祺攝）
孫芸芸穿Lisa Marie Fernandez黑白圓點洋裝，荷葉風浪漫優雅，搭配Gianvito Rossi高跟鞋和YUN YUN SUN配飾。（盧禕祺攝）

微風信義昨以「NEON霓幻之夜」為主題封館辦趴，廖曉喬擔任策略長，忙到沒陪嫂嫂走紅毯，孫芸芸跟著感覺走，因今夏流行波卡圓點，自創品牌YUN YUN SUN也有很多圈圈的配飾設計，穿自己喜歡的黑白圓點洋裝撐場，微露香肩當紅毯嬌點。過往她會帶頭血拚，昨晚強力催buy，「今天讓大家買，我明天、後天再買就好。」

玖壹壹首次走時尚紅毯

本土嘻哈天團玖壹壹12月8日二度攻蛋辦「台玖線」演唱會，昨首次走時尚紅毯，擔任Ed Hardy一日店長，健志說「很開心」，對於3人是否時尚、潮不潮？收起舞台上的霸氣，謙稱「這讓別人去說。」

190cm的陳建州近來瘦身有成，達到父親節前訂的目標體重88公斤，如願穿上版型偏瘦的訂製西裝，老婆范瑋琪虧他太自戀，「你以為（自己）是劉德華嗎？」得知好友王力宏喜獲麟兒，他養育雙胞胎兒子有經驗，歡迎王力宏有問題都可問他，「力宏家財萬貫，不用送禮，送他愛心就好。」

一夜締造4億元業績

此外，莫允雯、微風旗下藝人郭源元、書那娜等也出席添星光；微風執行常董岡一郎表示封館前預購已有4位千萬刷手，最大單是超過2000萬元的Tiffany珠寶大戶，昨晚6時至12時靠VIP創造4.1億元業績，較去年3.5億元成長17％，共有5位千萬刷手、120位百萬刷手。

(中國時報)

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