蔡坐雲豹車勘災挨轟

蔡英文總統昨天原本是搭雲豹裝甲車，進入嘉義縣布袋鎮永安里勘災（左上圖）。災民不滿拉起封鎖線，不讓裝甲車前進，並嗆「再開進來就把我輾過去」（左中圖）。最後小英只好下車「撩水」勘災（左下圖、上圖）。（張亦惠攝）

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中國時報
／綜合報導

面對823水災，在本報呼籲「政府應道歉」後，南下勘災的行政院長賴清德，昨道歉了，並說「所有責難到我為止」。但剛道完歉，蔡總統臨時安排南下勘災，抵嘉義布袋永安里時竟搭雲豹裝甲車勘災，遭災民嗆「總統下來走」，甚至拉封鎖線阻裝甲車前進，蔡只得下車「撩水」，狀極狼狽。

昨上午蔡參加「國家祈禱早餐會」才喊出「謙卑謙卑再謙卑」，沒想到踏出勘災第一步，就讓謙卑破了功。

賴揆終於道歉 責難到我為止

賴清德前天以「這種雨下在哪個城市不會淹？」引發負評，昨首度勘災神情凝重，在嘉義縣新港鄉聽取埤子頭滯洪池簡報後，首度向全國民眾致歉。他說，所有災害檢討責任由他一肩扛起、所有責難到他為止，希望藍綠放棄彼此攻擊，一起投入救災，讓民眾盡速恢復正常生活。

他說，治水是漫漫長路，未來將依各縣市不同，一步步提高防洪標準，誠實面對老天爺檢驗，有成果處繼續保持，禁不起雨量挑戰也檢討改進。

災民嗆小英 不下車就輾過我

蔡總統昨臨時安排嘉義縣勘災，雖然2016總統大選嘉縣獲65.37％超高得票率，但災民毫不留情，先在朴子市會勘地點無預警包圍5分鐘，大吐苦水要總統「主持公道」，蔡趕忙以「聽到了！」回應。

隨後，蔡搭雲豹裝甲車欲進入淹水的布袋鎮永安里勘災，有災民拉封鎖線，高喊「總統下來走」，甚至開嗆「再開進來就把我輾過去」，蔡只好下車撩水，甚至因一行走到積水低漥處，被民眾「建議」往水深處走。

總統聽陳情 允補助從速從寬

蔡總統原先已取消布袋永安里勘災後的東石福靈宮用餐及慰問行程，勘災後改變行程，轉往東石福靈宮，聽取災民陳情，並承諾補助申請標準會「從速、從寬」簡化行政流程，後與災民一起吃便當至下午6點左右離去。

針對民眾以影片指蔡總統勘災，搭乘軍方裝甲車不涉水，總統府昨澄清說，總統一行全程穿雨鞋，何來規避涉水問題，這類斷章取義的刻意操作，不應該。

(中國時報)

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