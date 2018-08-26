政院加碼 淹水救助金每戶2萬

2018年08月26日 04:10 中國時報 黃有容 ／綜合報導 地方中心、／綜合報導

行政院長賴清德昨宣布，此次淹水受災戶，每戶補助2萬元救助金。嘉縣朴子市竹村里77歲黃姓受災戶表示，雨勢過大就淹水，每年至少2次，「淹水的痛苦不是補助能解決。」

高市那瑪夏等3區 今停班課

嘉義縣、台南市及高雄市在823水災受創，尤其嘉縣沿海及台南市低漥地區積水未退，除高市那瑪夏、桃源及茂林3行政區因河川水位暴漲恐致災，26日仍停班課，餘均恢復正常上班上課。

財產、汽機車損毀 可以減稅

政院加碼補助南台受災戶，淹水超過50公分就補助2萬元，使原本高市可申請補助1.5萬元多5000元，目前高市岡山區潭底里300多戶、嘉興里200多戶、美濃區泰安等里100多戶及其他淹水超過50公分都可申請；屏縣淹水未超過50公分，僅獅子鄉一戶民宅遭土石流侵襲可申請補助2萬元。

此外，高市受災最嚴重包括岡山區、永安及旗美地區，永安等區受災養殖戶，依「漁業天然災害救助程序」，水產物災損達20％以上及有合格證件、申報放養漁民可申請現金救助，石斑每公頃救助38萬元；午仔魚每公頃救助36萬元；鰻魚每公頃救助36萬元；其他養殖種類每公頃救助11萬5000元。

嘉縣朴子黃姓受災戶說，水淹住家來不及反應，自己還借住親戚家，他邊清理家園邊搖頭，「不知清到何時才結束」，補助2萬也無濟於事。當地遭水淹沒的藍天社區也全體總動員，將泡水家具搬到戶外，無法使用就忍痛丟棄。談到補助，多數居民說「先清理家園要緊」；台南一位市民說，「補助2萬換你淹淹看，要嗎？」

財政部表示，已針對災區成立「災害減免勘查服務小組」，協助民眾申辦稅捐減免。民眾要將受災情況拍照存證，凡淹水房屋、因豪雨導致損毀家具、家電等財產、或泡水報廢汽機車，都可申請減稅。

(中國時報)