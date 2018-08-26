積水不退漂流物擱淺 怎麼開學

2018年08月26日 04:10 中國時報 李侑珊 ／綜合報導 地方中心、／綜合報導

823水災讓不少開學在即的學校措手不及，台南市共114校（含幼兒園）受災，災損達2649萬7537元，至25日仍有頂洲、錦湖國小2校積水未退，嘉縣沿海朴子、東石、布袋和義竹鄉鎮有30多所國中小水淹教室、辦公室和地下室淹水，部分學校在臉書PO文招募志工協助清理校園，以便趕在開學前復原。

教育部校安中心表示，截至昨日晚間7點為止，全台受災學校共計有326所，災損金額初估為1億5223萬多元。

台南市國中小30日開學，25日仍有數所學校仍在積水中，積水較深學校如頂洲、錦湖等校，因積水尚未退去，未能入校勘查。北門區錦湖里幾乎逢雨必淹，加上錦湖國小地勢低，豪大雨後，社區雨水往校園裡灌，積水一度高達60公分，昨天雨停了，但上游排水暴漲，積水不退反漲。

錦湖國小校長周志強說，不知何時水才會退，全校師生不到50人，家長也要忙著自家善後，不知如何是好，希望政府能動員國軍協助善後。

北門國中位處省道台17線旁，雖自備抽水機，仍難敵湧入的水，昨仍汪洋一片，所幸電腦等設備都設置在2樓，校長陳威介說，師生近150人，整體動員清理比較快，但積水不退也沒辦法。

嘉義縣29日開學，縣府教育處統計，光學校災損通報就達5000萬元，部分學校積水未退，損害難以評估，就算積水退去，大批漂流物「擱淺」在校園內，短時間內清不完，加上時值登革熱疫情期間，在公部忙救災下，校方只能咬牙自己清。

嘉義縣朴子市大同國小4個地下室有3處淹水，其中一處進水高度淹過整間4分之3，校長周濟仁無奈表示，最麻煩的還是因淹水帶來的大批漂流物堆積在校園內，一時半刻難清除。

雲林縣各級學校在此次豪大雨並未出現嚴重災損，但65間學校操場積水消退後一片泥濘，樹木因強風折斷、校舍漏水，整修費用約需1800萬元，雲林縣教育處已協助各校善後，不會影響學生開學權益。

高市學校有72校傳出災損，主要為樹木傾倒、PU跑道受損、屋頂漏水、教室淹水及工程圍籬鷹架倒塌等。屏東縣各學校並無傳出重大災情，目前評估都不會影響開學。

(中國時報)