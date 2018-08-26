農漁牧損失逾5億 養豬、雞業最慘

2018年08月26日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 呂妍庭 、 張朝欣 、 林宏聰 、 林和生 、 李宜秦 ╱綜合報導 ╱綜合報導

0823水災造成農漁牧損失超過5億3千萬元，隨著遲發性災害出現及農民陸續回報受損情況，預估災損還會再增加。農委會主委林聰賢25日前往高雄梓官區關心農損，農委會也公告台南市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受災戶即日起至9月4日可向區公所提出申請。

嘉義縣農漁牧災損至25日已達4億2900萬元，畜牧業最慘，損害達2億4300餘萬元，養豬場、養雞場等共62處畜牧場受災，豬隻傷亡7262頭、雞隻死亡64萬3000隻。

台南市農漁牧災損金額約8300多萬元，同樣以禽畜最嚴重，農業局統計全市共91處飼養場受害，有74萬隻禽畜死亡，災損約4582萬。

雲林縣農損已逾653萬元，受損較嚴重的作物為花生、食用玉米、蔥及葉菜類等，由於雲林為國內花生主要產區，此次水災將造成產量不足。

高雄市農業局統計，旗山、美濃地區本期稻作有3260公頃受影響，梓官蔬菜產區、阿蓮及岡山西瓜產區也飽受水患衝擊，累積農損達659萬6000元，其他各地回報作物被害面積380.55公頃，換算無收穫面積約25.05公頃，主要受害作物為番石榴、香蕉、棗子、龍鬚菜、竹筍等，26日另一波西南氣流挾雨勢北上，災損恐再增加。

屏東縣業處統計，農損面積已達128.9公頃，損失金額約547萬元，以西瓜、香瓜及紅龍果等瓜果類受損較嚴重，蔬菜類、雜糧作物等亦有零星損失，各鄉鎮市公所仍持續勘災回報。

昨台北果菜市場蔬菜交易量增加0.9％、平均每公斤交易價格為40元，較前日的34.4元上漲16.3％，玉米筍增幅最大達72％、小白菜漲幅71％、蘆筍則增幅54％，農糧署表示，今年8月蔬菜平均價格28.3元，與去年同期35.3元相比，還屬合理範圍。

(中國時報)