10 年千億預算 綁樁多於治水

2018年08月26日 04:10 中國時報 王玉樹 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

台南北門鯤江、錦湖一帶鄰近八掌溪出海口，因上游溪水溢堤影響，水勢漫入村莊，昨日一早軍方與警消動員，進行相關撤離行動。（莊曜聰翻攝）

東石鄉掌潭村25日傳出水位愈來愈高，全村緊急撤村，民眾甚至出動膠筏救神明。（呂妍庭翻攝）

不含前瞻基礎，10多年政府投入治水預算前後1800多億，但是823熱帶低壓水災，中南部成水鄉澤國，凸顯治水預算執行不力。水利專家就批評，過去治水的治水預算常被地方拿去挪用或綁樁，應該建立更多審查量化標準，防政治力介入干擾。

通通有獎 不分輕重

政府投入治水，從2006年的易淹水治理8年800億、後加碼到1160億，馬政府流域綜合治理計畫再投入660億，到現正執行中的前瞻基礎建設，用在水安全預算也有1200多億，不可謂不多。

但是當初800億把全國1000多條河川都納入整治，不管是否需要，各縣市都有獎，就被批評不分輕重，淪為地方綁樁之用。尤其台南、雲林、嘉義，民進黨執政縣市當時也被批評拿最多預算，有特別照顧自己人之嫌。

量化數字 撥款依據

水利技師公會全國聯合會理事長陳賜賢就直指，過去800億治水預算，多遇到地方政府挪支，花到其他地方。

前水利署署長陳伸賢不諱言說，過去治水預算因為競爭性關係，甚至有政治力介入，沒有完全按照保護標的優先順序投入，在整治地區選擇上，確實有補強空間。他建議，未來審查上應多訂定治水衡量標準，將投入後的住宅保護效益量化成數字，只要多一些標準作為撥款依據，就可以減少干預或人情壓力。

而從扁政府8年800億到馬政府6年600億治水預算，易淹水區面積排名全台第一的台南市，總計獲得239.8億元補助，但每逢豪大雨依然淹水。

台南市水利局指出，易淹水區計畫8年800億治水特別預算，台南市獲補助172.8億，6年600億流域綜合治水計畫，台南市獲67億，總計239.8億元，過去12年來已投入201億元，尚有39億元尚未完工或未發包完成。

補助經費 執行不完

嘉義縣在8年800億獲60多億補助，6年600億也獲40多億元，花了百億經費防洪，但只要豪大雨一來，仍不時傳出淹水災情，縣府水利處長林谷樺坦言，嘉縣逐年投入經費治水，興建水利設施，仍會淹水的主因除防洪頻率已不足以應付極端氣候，「還沒做完」也是原因之一。

雲縣2006年起與水利署合作，完成34條縣管區域排水規畫，並執行排水路整治。抽水站及滯洪池設置共投注80餘億元，流域綜合治理計畫核定治水經費約40餘億元，共計投資約130餘億元。

(中國時報)