專家打臉 「不同氣候沒得比」

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中國時報
／綜合報導

行政院長賴清德說「台灣比日本有更強韌的抗災能力」，卻不了解日本是靠不斷檢討才展現抗災「韌性」，7月水災日本災後道路重建之快速，就讓國際社會跌破眼鏡。氣象專家吳德榮也打臉指出，「不同國家有不同的氣候背景，無從比較」，日本不像台灣經常發生劇烈降雨，因此排水設施自然不會比得上台灣，沒必要沾沾自喜、打口水戰。

吳德榮認為，政府在投資治水時應先「釐清目標」，例如台北市抗雨量為時雨量78毫米，只要超過還是會淹水，因此「不可能要求做到都不淹水」，他認為，政府要找出經濟與治水的平衡點，針對各區所需，而不是與不同氣象背景國家相比。

吳德榮認為，「不可能完全不淹水」，政府應該訂定一個治水目標，找到治水與經濟的平衡，而不是一味地砸錢或講空話自誇不會淹水。

氣象局預報中心呂國臣則表示，由於近年全球暖化，陸地溫度平均升高1.4度，溫度升高後導致空氣中的容水量變多，小雨就不容易下下來，一旦對流旺盛，就會出現強降雨的狀況，下大雨的頻率就會增加。

呂國臣指出，台灣位處亞熱帶，颱風、梅雨等氣候模式帶來強降雨的狀況很常見，但像前幾天的熱帶性低壓導致豪雨成災的狀況則十分罕見。

天氣職人吳聖宇則在臉書透露政府大砍氣象界的研究經費，中央大學教授證實「研究經費遭砍4成」，原先預定到東南亞與鄰近7個國家共同做的大氣汙染傳送實驗也被迫取消，教授批評「新部長要發展其它項目需要預算應該瞻前顧後，另外爭取新的經費，而不是挖這牆補那牆」。

(中國時報)

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