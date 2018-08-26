賴揆視察 張花冠陳情：滯洪池徵地案被退3次

嘉義東石鄉全鄉這次水災無一倖免，其中掌潭村25日傳出水位愈來愈高，全村都泡在水裡，不得不緊急撤村。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／綜合報導

連2日豪雨，嘉義地區淹大水，民眾苦不堪言，淹出滯洪池的重要性。行政院長賴清德25日南下嘉義視察埤子頭滯洪池預定地，嘉義縣長張花冠向賴清德陳情表示，埤子頭滯洪池的徵收計畫書已被內政部退回3次，希望院長能協助，讓縣府能完成土地取得，加速完成滯洪池工程。

張花冠表示，此次嘉義縣鹿草鄉1日累積雨量623毫米，是全台最高，區域排水的防洪雨量無法承受，適逢23日大潮，無法抽水，造成此次水災。

張花冠表示，嘉義10大水系已用水利署經費陸續建置，然而埤子頭雖已完成堤岸、抽水站，卻只有1個出口將水排出北港溪，需要增設滯洪池容納強降雨水，若沒做好，未來會繼續淹水。

賴清德表示，政府正推動「逕流分擔與出流管制」，若是公共建設，就該加強滯洪功能，讓該區域內分擔逕流，私人開發區域也要分流管制，因此嘉縣提出的滯洪池興建符合該理念，將責成內政部長徐國勇協助解決。

相較嘉義縣還在爭取滯洪池用地，高雄市蓋了13座滯洪池仍處處淹水，功能性飽受市民質疑。高市府主動發LINE解釋「台灣沒有1座城市能容納1小時破百毫米的雨量」。

高市代理市長許立明數度澄清，目前13座滯洪池總滯洪量近300萬噸，若任由這些水四處流散，災情絕對更嚴重，事實上，2010年凡那比颱風期間岡山區白米里、劉厝里水淹民宅1公尺，這次都沒淹。他也強調，面對極端型氣候，市府要利用一次次的教訓，不斷檢討排水系統、滯洪池的設計上，還有哪些改善空間。

(中國時報)

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