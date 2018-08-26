新聞透視》裝甲車勘災 恐大傷小英形象

2018年08月26日 04:10 中國時報 朱真楷

八八風災，是當年馬英九由盛轉衰的關鍵轉折。蔡英文顯然未能記取馬的慘痛教訓，昨天竟搭雲豹裝甲車勘災，同樣以一種毫無同理心的姿態，面對瀕臨炸鍋的災民。總統府昨晚雖緊急澄清，指稱網民斷章取義，但「女皇出巡」刻板印象已深烙民心，負面政治效應將讓低迷不振的蔡政府，元氣為之大傷。

政治人物的勘災學，早從蔣經國時代就已成顯學。民國47年八二三炮戰，蔣經國就曾多次親赴金門戰區替前線官兵打氣；爾後接掌閣揆不時下鄉跑災區，更讓愛民形象深植人心。後來宋楚瑜也是循此脈絡，打造勤政親民的「宋省長」招牌。

在通訊不發達的年代，蔣經國都曉得透過「與民同苦」爭取人民認同，更別說身處人人都是自媒體的網路時代，任何一句話引發的利弊效應，更是有增無減。

當年馬政府會失民心，原因眾多，但相信多數人都同意，對馬英九「從好感轉惡感」的時間點，應當就是2009年八八風災，聽見他對災民說「我不知道你要見我啊，我這不是來了嗎？」

這2句話，馬英九或許沒惡意，事後也道歉了，但從此以後，他的民調從此直落剩9％。這一天，無疑是牽動政治海嘯的起點，正因有此前車之鑑，往後無論朝野政黨，每逢身處天災必然戰戰兢兢、謹言慎行，避免重蹈覆轍。

昨天，蔡英文搭裝甲車進入嘉義勘災，府方雖解釋是為儘速抵達勘災點，但對比裝甲車旁渾身濕透、腳踩泥濘的災民，總統難道沒有自覺很突兀？而這一幕看在身體與家當都泡在水裡的災民而言，內心做何感想？這與當年馬英九「我這不是來了嗎？」是有過之而無不及。

政治人物出現在災難場合，難免「說什麼都不對」，但對災民而言，眼前這個人若能展現同理心苦民所苦，有時光是一個眼神，就足以溫暖人心。

勘災政治學，是所有政治領袖的必修課。馬英九失言教訓仍歷歷在目，如今蔡英文搭裝甲車勘災的負面衝擊，恐更甚以往。後續危機處理若失當，招致作秀罵名事小，這場大雨，更可能就此翻轉民心的向背，蔡英文不可不慎。

(中國時報)