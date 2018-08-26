拉高防洪標準 預算天文數字

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中國時報
／綜合報導

面對極端氣候強降雨模式，專家多認為要應變機制之一是重新檢視拉升現行防洪標準，或者至少在經濟效益高的地區必須提高。不過，經濟部水利署卻不認同，認為如果要把標準到100年，那治水預算將是「天文數字」。

交大土木工程系暨防災工程研究中心副教授單信瑜就認為，像南部防洪標準只有50年，縣市區排更短。但像莫拉克颱風一次破表後，不過10年，這次又來一次，顯示洪水頻率增加，因此原來防洪標準是否要再調整，有檢討空間。

對此，新北市土木技師公會理事長余烈也同意都市房子太多，要改變區排防洪標準沒那麼容易。不過他贊成提高區排標準，反而是建議都市去建立「地下水庫」，把區排管線當支線，然後蓋兩條潛盾挖的地道主線，讓雨水流到地下水庫中，既可防洪，又可儲水，一舉兩得。

面對防洪標準提高呼聲，經濟部水利署卻不以為然，強調這次0823雨量已經超過100年重現期，遠遠超過目前區域排水只有10年保護標準的承受能力。如要把保護標準提升到100年，那所花費的治水預算將是天文數字，耗費的時間亦不可想像。

但氣候日益極端，未來暴雨發生的機率只會增加不會減少，但暴雨未必都會釀成災情，荷蘭「海綿城市」鹿特丹的經驗就十分值得台灣借鏡。

(中國時報)

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