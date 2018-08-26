賴揆勘災 李進勇張麗善互嗆

2018年08月26日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

行政院長賴清德昨前往雲林縣勘災，認為元長鄉客子厝抽水站仍需加強抽水效能，同意撥發「應急工程」3億餘元經費，同時宣布雲林縣農漁損情況已達天然災害現金救助與低利貸款標準。簡報時縣長李進勇與立委張麗善因上次7月的水災救助問題引發口角，在賴清德面前互指對方不是，火藥味十足。

將撥3億做應急工程

此次豪大雨造成雲林縣農業災情嚴重，地方認為許多抽水站效能不足是淹水主因，雲林縣政府也提出抽水站「應急工程」計畫，賴揆因此邀集水利署官員，25日前往雲林縣元長鄉客子厝抽水站現場會勘。

賴揆強調應急工程的重要性，指出以水利署對台南市的整體規畫，總經費要800多億元，他接任台南市長，治水投入150餘億元，工程也只完成4分之1左右，如果要照水利署25年的保護標準，恐怕要花30年之久，所以必需用「應急工程」串聯現有的治水系統。

雲縣符天災補助標準

張麗善致詞時抨擊李進勇，指上次水災農委會主委林聰賢到雲林勘災後表示花生要補助，但因縣府沒有辦法把勘災結果呈報給農委會，導致農民無法獲得補助，此話引發李進勇不滿，反擊「妳知道不是這樣還黑白講，說話要憑良心」。

李進勇不滿地對張麗善說，「話不可亂講，為了水井規費的事已被妳造謠抹黑」，政治人物要憑良心，7月的豪雨中央沒有進行現金救助，是因為並沒有達到天然災害救助標準。

火藥味十足賴神無奈

李進勇續道「妳知道達到天然災害救助要符合哪些標準嗎？妳不知道嘛！」此時張麗善反嗆「我怎麼會不知道！」同時追問「你就沒誠心去會勘，你若有去挽土豆就會知道」，李回擊「我怎麼沒有去挽土豆？」雙方在賴清德面前唇槍舌劍，火藥味十足，賴則是一臉無奈。

(中國時報)