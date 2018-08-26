柯被讚人中龍 2020更上層樓

2018年08月26日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市長參選人姚文智（左）說，希望11月25號全世界的報紙都可以報導我當選市長。圖為他25日到士林華榮市場拜票，獲贈包子與肉粽，預祝他高票當選。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲連任之路聲勢看漲，近來更有支持者頻頻勸進競選2020總統大位，柯文哲25日參觀西藏宗教文化展，命理老師雨揚稱讚柯是「人中之龍」，當市長是與生俱來的福報，相信會贏得更多人民愛戴，更上一層樓；柯文哲對此則引用論語「子不語怪力亂神」回應，表示外界言論聽聽就好。

無獨有偶，就在柯文哲被「尊稱」為人中之龍後，目前民調落後競爭對手的民進黨北市長參選人姚文智，昨參加台灣北社社員大會致詞時自稱，「希望11月25號全世界的報紙都可以報導，在中國全面封鎖、媒體扭曲事實之下，堅持台北市是國家首都的候選人，當選台北市長。」

柯文哲昨出席西藏宗教文化展開幕活動，雨揚指出，依面相學來看，柯市長天庭飽滿、山根豐隆，堪稱人中之龍，若抱持友愛百姓的心，真心想利益眾生，相信可以獲得更多民眾愛戴，必能更上一層樓。

雨揚表示，從面相可以看出柯文哲在官場中獨樹一格的風格，尤其是柯多次公開場合主動提到金剛經，讓佛教徒感到雀躍，從佛法中得到智慧。

至於更上一層樓是否代表柯文哲會選總統？雨揚不願評論。但她認為，事在人為，不論內心想什麼事情，只要是光明利益眾生，這力量勢必會被放大。

外界很好奇怎麼看蔡英文總統與柯文哲間的比較？

雨揚說，每個人都是獨一無二的，無從比較，而且每個人的命運不同，只能自己跟自己比，期許明天的自己比今天的自己更好。

對此，柯文哲引用論語「子不語怪力亂神，敬鬼神而遠之」回應雨揚說法，認為評論聽聽就好，用這樣的態度做自己。

不過，柯文哲被質疑，既然如此為何還專程到場，他說，對藏傳佛教很有興趣，所以來看文物展，有人追問是否覺得自己有皇帝命？柯則反問「你哪一台的」迴避問題。

(中國時報)